Keskkonnaamet lõpetas keskkonnakomisjoni juhi Tarmo Tamme uurimise

Keskkonnaamet alustas Tarmo Tamme suhtes juurdlust veebruaris pärast seda, kui riigiinfo telefonil 1247 laekus teade ebaseadusliku raie kahtlusest Käsmus.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu ütles kolmapäeval ERR-ile, et menetluse käigus kontrollisid keskkonnainspektorid Käsmu külas Metsa ja Neeme maaüksustel tehtud raieid. Tamm kuulati ühes menetluses üle füüsilise isikuna ja teises MTÜ Käsmu Majaka Sadam juriidilise isikuna. Nüüd need väärteomenetlused lõpetati.

"Mõlemad menetlused lõpetati, sest keskkonnaameti uurimise käigus tehti kindlaks, et metsateatiseta lubatud raiemahtu kahe aasta kokkuvõttes ei ületatud," sõnas Avarsalu.

Ta selgitas, et seadus lubab raiuda oma maalt kuni 20 tihumeetrit puitu aastas, ilma et selleks oleks vaja metsateatist ehk keskkonnaameti luba. Uurimist alustati kahtluse tõttu, et ilma loata on raiutud kinnistu kohta ligikaudu 40 tihumeetrit.

"Uurimise käigus mõõtsime täpselt üle raiutud metsa raiemahu, veendusime, et tehtud raieliik on neis metsaosades lubatud ning vestlesime tunnistajatega, et saada kinnitus raie toimumise ajale. Rikkumist ei tuvastatud, sest ligikaudu 40 tihumeetrit puitu raiuti kahel järjestikusel aastal: detsembris 2022 ja jaanuaris-veebruaris 2023. Kahe aasta lõikes jäi raie metsateatiseta lubatud raiemahu piiresse," ütles keskkonnaameti esindaja.

Lisaks veenduti tema sõnul uurimise käigus ka selles, et raie oli tehtud õigesti: metsa ei olnud raiutud liiga hõredaks.

Keskkonnakomisjoni esimees sai Tammest tänavu 18. aprillil ja sellega seoses kõlasid küsimused, kas tal ei teki puidutöösturina selles ametis huvide konflikti, kuid ta ise selles probleemi ei näinud. Mais tulid ilmsiks Tamme suhtes käivad väärteomenetlused seoses raiega Käsmu külas ning lisaks Tamme ähvardav keskkonnaameti haldusmenetlus Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndisse paigaldatud ujuvsauna tõttu.

Juuni alguses saatis Eesti 200 välja pressiteate, et otsustas asendada Tamme keskkonnakomisjoni juhi kohal Züleyxa Izmailovaga, kes pääses riigikokku pärast seda, kui sealt Slava Ukraini skandaali tõttu lahkus Johanna-Maria Lehtme.

Seejärel muutis aga erakond meelt ja teatas, et fraktsioonis pole Izmailovale siiski täit toetust, mistõttu lükkus Tamme tagasiastumine septembrikuusse.

Eelmisel nädalal ütles Tamm, et ei välista sügisel keskkonnakomisjoni kohal jätkamist ja lootis, et tema suhtes käiv väärteomenetlus võiks juba juunis lahenduse saada. Ühtlasi nimetas ta enda tagasiastumist keskkonnaameti juhi kohalt meedia poolt üles puhutuks ning märkis, et sellist otsust tehtud ei ole.