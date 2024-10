Zelenski avaldas viiest punktist koosneva võiduplaani

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tutvustas kolmapäeval ülemraadas oma võiduplaani, mis koosneb viiest punktist. Mitmes punktis on salalisad, mis esitati partneritele.

"Esimene punkt on kutse NATO-sse, kohe," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul on Moskva suutnud õõnestada Euroopa julgeolekut seetõttu, et Ukraina ei kuulu USA juhitavasse kaitseallianssi.

Teine punkt näeb ette, et lääs tühistab piirangud antud kaugmaarelvastusele. Selle kohaselt jätkab Ukraina sõjalisi operatsioone Venemaa territooriumil.

Zelenski kutsus seetõttu partnereid üles tühistama Kiievile antud kaugmaarelvastusele seatud piirangud kogu Ukraina territooriumi ulatuses, mis on Venemaa okupatsiooni all, aga samuti Venemaa maa-alale ja vaenlase sõjalisele taristule. Sellel punktil on ka salajane lisa.

Kolmas punkt näeb ette heidutust. Zelenski ütles, et riiki tuleb paigutada kompleksne mitte-tuuma heidutuspakett, et kaitsta Ukrainat Venemaalt tulevate ohtude eest.

"Ukraina teeb ettepaneku paigutada oma alale kompleksne mitte-tuuma strateegilise heidutuse pakett, mis oleks piisav kaitsmaks Ukrainat igasuguse ohu eest Venemaa suunalt," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul on ka sel punktil olemas salajane lisa, mida on jagatud USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaaga.

Neljas punkt näeb ette Ukraina majandusliku potentsiaali arendamist ning Moskva-vastaste sanktsioonide tugevdamist. Ka sel punktil on salajane lisa.

Viies punkt on mõeldud sõjajärgseks perioodiks. Pärast sõda peaksid saama Ukraina sõjaväelased kasutada oma lahingkogemusi NATO ja Euroopa kaitse tugevdamiseks. Ukraina sõjaväelased suudaksid vahetada välja osa Euroopas paiknevatest Ameerika sõduritest.