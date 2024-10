NATO kaalub sõjalise abi asemel Ukrainale rahalise abi andmist

Suvisel tippkohtumisel lubasid NATO liitlased Ukrainale aastas pakkuda 40 miljardi dollari jagu sõjalist abi. Lubatud abi on samas veninud.

Brüsselis kohtunud kaitseministrid arutasid, kas piisavate relvavarude puudmisel saaks Ukrainale asenduseks anda rohkem rahalist abi. Nii saaks Ukraina enda kaitsetööstuselt rohkem relvi ja laskemoona tellida.

"Võib-olla tulebki teha nii-öelda võtmekohane või protsendikohane arvutus ja siis lepime kokku, et mis sellest 40 miljardist, mis on lubatud, veel koos ei ole, me teeme siis ühise panuse. Kõik lepivad kokku ja saame niimoodi Ukrainat kõige kiiremini abistada," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

"Kui Ukrainale anda rahalisi vahendeid, suudaksid nad ise toota juba praegu pikamaarelvasid, millega Venemaa strateegilisi objekte – lennuväljad, lahingumoona laod – mõjutada," lisas Pevkur.