Briti valitsus kavatseb kaalulangetusravimi toel tõsta tööhõivet

Suurbritannia tervishoiuminister Wes Streeting kirjutas ajalehes The Telegraph, et inimeste liigne kehakaal ei pane mitte ainult tervishoiuteenistust (NHS) surve alla, vaid pärsib ka majanduse arengut.

"Me sööme rohkem, vähem tervislikumalt ja liigume vähem. Kulud inimeste jaoks on selgelt olemas, kehvem tervis ja lühem eluiga. Meie paisuv vöökoht paneb olulise koormuse ka meie tervishoiuteenustele, mis läheb NHS-ile maksma 11 miljardit naela (13 miljardit eurot) aastas. Ja see pärsib meie majandust. Ülekaalust tingitud haiguste tõttu tuleb juurde haiguspäevi, samas paljud peavad töölt lahkuma," kirjutas Streeting.

Eelmisel kuul näitasid ka prognoosid, et pikaajalisel haiguslehel olevate töötajate arv kasvab viie aastaga enam kui 50 protsenti.

Streeting leiab, et seetõttu tuleks kaaluga hädas töötutele pakkuda kaalulangetusravimit. Samal päeval teatas ka ravimifirma Lilly ligi 330 miljoni euro suurusest investeeringust. See hõlmab koostööd, milles ka uuritakse, kas Lilly ravim tõstab tootlikkust ning aitab tuua rohkem inimesi tööturule tagasi.

Uuringud on juba näidanud, et Lilly toodetud ravim on tõhusam kui semaglutiid, mis on peamine toimeaine ettevõtte Novo Nordisk ravimites Ozempic ja Wegovy.

Tervishoiuminister siiski hoiatas, et sellist ravimit ei tohiks näha tervislikule eluviisile alternatiivina. Siiski eeldab Streeting, et see võib mängida suurt rolli töötusega seotud kriisi lahendamisel.

Lisaks tõi Streeting välja, et lastele suunatud rämpstoidu reklaamid tuleks keelustada, samuti tuleks reformida NHS-i. Soovitakse veel parandada olemasolevate kaalulangetusravimite kättesaadavust.

Ka NHS-i tegevjuht Amanda Pritchard ütles, et inimeste ülekaalulisus on oluline rahvatervise probleem ning kaalulangetusravimid aitavad sellega seotud riske vähendada.