USA lubab kroonilistelt ülekaalulistele lastele kõhnumisravimeid ja -operatsiooni

Maailma rikkaim riik USA ägab ülekaalulisuse all. Veel hullem – iga viies laps ehk ligi 15 miljonit alla 18-aastast on tõsiselt ülekaalulised.

Praegu 13-aastane Alexis ehk lühidalt Lexi elab oma õe, venna ja vanematega USA-s Marylandi osariigi pisikeses linnakeses nimega Port Deposit. Tal on diagnoositud kolmanda kategooria rasvtõbi. Pere teistest lastest isegi pisut väiksemana sündinud Lexi hakkas nelja-aastaselt kiirelt juurde võtma, kuni 12. sünnipäeval kaalus 116 kilogrammi ehk kolm korda rohkem kui keskmine tüdruk selles vanuses. Teda tõukas pidev näljatunne.

Lexi lõpetas 10-aastasena jalgpalli mängimise, sest liigesed ei talunud tema keharaskust. Järgnes ka kiusamine.

Poolteist aastat tagasi tehti tollal 12-aastasele Lexile, kes oli proovinud kõiksugu dieete ja treeninguid, bariaatriline operatsioon, millega eemaldati 80 protsenti maost. Lõikuse tegi USA üks tuntumaid lastekirurge Evan Nadler.

"Noorim, keda lõikasin, oli nelja-aastane. Olen teinud bariaatrilisi operatsioone rohkem kui keegi teine, keskendudes nimelt lastele," ütles Nadler.

"Alguses olin kindlalt vastu, see on midagi drastilist. Teen tema jaoks pöördumatu meditsiinilise otsuse. Seda enam tagasi pöörata ei saa. Aga samas kartsin, et temast saab 20-aastasena üks nendest ligi 300-kilostest, rääkimata mõjust tema tervisele," põhjendas Lexi ema Brandy otsust tütre operatsiooni kasuks.

Lihtsustatult on operatsiooni mõte teha ülesöömine füüsiliselt võimatuks. Sellest ajast saadik saab Lexi süüa ainult kolm-neli suutäit korraga, kui juba tunneb, et kõht on täis.

Praegu tehakse maovähendust alla 18-aastastele USA-s juba sadade kaupa seda enam, et sealne lastearstide liit uuendas hiljuti soovitusi, lubades kaalulangetusravimeid nagu Ozempic 12. ja maovähendust alates 13. eluaastast.

Näiteks 14-aastane Stajah käis doktor Nadleri operatsioonil poolteist aastat tagasi. 12-aastaselt 111 kilogrammi kaalunud Stajah kaotas sest saadik 45 kilogrammi ehk umbes 40 protsenti kehakaalust.

Et peres esineb rasvtõbe ja diabeeti, on maovähendus omamoodi suguvõsa traditsioon. Selle tegid läbi Stajah' ema, vanaema, onu ja tädi. Ema tegi operatsiooni 20-aastasena, on sest saadik säilitanud tervisliku kehakaalu ega juurelnud pikalt, kui tütrele seda võimalust pakuti.

Kehapositiivsuse eeskõneleja: probleem pole kaal, vaid mõtteviis

Ragen Chastain on kirjanik ja kehapositiivsuse eestkõneleja, kes leiab, et oma kaalu ja kehakujuga tuleb rahul olla, milline iganes see ka poleks. Noorest saadik ülekilodega kimpus naine tegi ise läbi trennide ja dieetide ameerika mäed, millest kujunes ka söömishäire, kuni jõudis järelduseni, et probleem pole tingimata kaal, vaid mõtteviis.

"Selgus, et pole ühtki uuringut. Ainult imeväike osa inimesi jõuab olulise ja püsiva kaalukaotuseni. Küll aga leidsin hulga uuringuid, mis kinnitasid, et enamikku kardiometaboolseid riskifaktoreid, mida seostatakse ülekaalulisusega, nõrgendas või üldse kõrvaldas juba mõõdukaski füüsiline aktiivsus," selgitas ta.

Chastain on muu hulgas tegelenud võistlustantsu ja triatloniga ja tema käes on Guinnessi rekord – raskeim inimene, kes lõpetanud maratoni. Koos mõttekaaslastega veab ta tervise- ja haridusprogrammi, mis julgustab suurema kehaga inimesi lihtsalt liigutama selle asemel, et meeleheitlikult kaalu langetada.

Nende hinnangul on ülekaaluliste laste opereerimine väga ohtlik suundumus, mille taga on meditsiiniäri kõrvad.

"Minu meelest on need sügavalt problemaatilised ja teevad haiget paljudele lastele. /.../ Lastearstide liitu rahvastavad ravimikompaniid, kelle tooteid nende juhendid ka soovitavad," selgitas Chastain.

"Mina isiklikult arvan, et kui kehakaal mõjub tervisele halvasti ja mul on olemas protseduur, mis aitab, siis ma pakun seda. Kui sul on vähk, ei küsi keegi, kas patsient on raviks sobilik. Me lihtsalt teeme seda. Ainult rasvtõve puhul räägime meist erinevatest kriteeriumidest. Ja paljuski on see põhjustatud kallutatusest rasvumuse teemal," kommenteeris Evan Nadler.

"Põhimõtteliselt see operatsioon võtab ette korralikult toimiva ja terve seedesüsteemi, rikkudes selle kirurgiliselt kogu eluks. Jäljendatakse käitumist, mida peetakse söömishäireks. Aga suurema kehakaaluga laste puhul nimetatakse seda tervishoiuks. See on vale sõnum, kuidas seda ka ei serveerita," kritiseeris Chastain.

"Me ei muuda tervet seedesüsteemi. Me pakume ravi ainevahetushaiguse puhul. Oleme aidanud neil muutuda haigetest kaugele näha olevatest heidikutest lihtsalt tavalisteks lasteks," sõnas Nadler.

Operatsiooni pikaajaline mõju lastele pole teada

Ühelt poolt on bariaatrilised lõikused, mida täiskasvanutele tehakse juba mitukümmend aastat, end hästi tõestanud, samas pole teada pikaajalised mõjud laste puhul. Näiteks Lexi kaotas esimese hooga 29 kilogrammi, aga pool aastat pärast lõikust hakkas efekt kaduma.

"Portsjonid läksid pikkamööda suuremaks ja üheksandal kuul nägin, et kaal tuleb tagasi," tõdes Lexi ema Brandy.

Hiljuti avastati, et tüdruku suurenenud isu ja kehakaalu taga on geneetiline seisund MC4R, mis lihtsalt öeldes tähendab, et aju ei saa aru, et kõht on täis.

Brandy ja Lexi on järjekordsetel uuringutel Marylandi lastehaiglas, kus nüüd pakutakse viimasel ajal palju kõneainet andnud kaalukaotusravimeid, mille toimeaine on semaglutiid ja mida rahvas teab peamiselt Ozempicu kaubamärgi all.

"Ozempic on põhimõtteliselt hormooniasendaja, seega aitab ajul toime tulla MC4R-puudulikkusega. Loodetavasti kaotan rohkem kaalu, saan kõhnemaks ja tervemaks. Mul pole superkõrgeid ootusi, aga päris madalad need ka pole, pigem kusagil keskel. Ma ei tea hetkel, mida oodata," ütles Lexi.

"Nad on nii kindlalt keskendunud laste kaalu muutmisele, et ei mõtlegi enam nende tervisele. Kui ütled, et laste kaalu muutmine on kõige tähtsam ning väärib laste elu ja elukvaliteediga riskimist, siis jõuad väga ohtlikule alale," leiab Ragen Chastain.

"Olen elevil, et saaks proovida Ozempicut või süstiravimeid. Neist võiks ju talle palju kasu olla, aga samas olen ka närvis. Manustatakse veel ühte kemikaali ja ma kardan halbu reaktsioone," sõnas Lexi ema Brandy.

Paarikümne aasta jooksul on Eestis tehtud üle 10 000 bariaatrilise operatsiooni, millest 1236 eelmisel aastal ehk ka Eestis läheb asi tõusvas joones. Küll aga ei tehta seda alla 18-aastastele. Kui, siis võib-olla väga üksikuid erandid.