Galerii: õpilaste ja tudengite pikett tasuta kõrghariduse toetuseks

Neljapäeval kogunesid õpilased ja tudengid Eesti eri paigust Stenbocki maja ette piketile, et tuletada valitsusele meelde, kui oluline on säilitada ligipääs tasuta kõrgharidusele.

Noored põhjendasid meeleavaldusele kogunemist asjaoludega, et viimastel nädalatel on nendeni jõudnud väited riigi plaanidest kaotada tasuta õppimine eestikeelsetel õppekavadel ning täielikult kaotada tulemusstipendiumid. Viimane on kirjas järgmise aasta riigieelarves.

"Need muudatused mitte ainult ei ohustaks meie haridussüsteemi, vaid toovad endaga kaasa ka laiemad sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed," seisab Eesti Üliõpilaskondade Liidu edastatud teates.

Liidu esindajate sõnul on tulemusstipendiumid tudengitele olnud oluline motivatsiooniallikas. "See väike toetus aitab tunnustada ja väärtustada õpingute käigus saavutatud tulemusi ning paljudel juhtudel ka lihtsalt ots otsaga kokku tulla. Arvestades seda, et tulemusstipendiumi summa on püsinud sama juba alates 2013. aastast, siis võiks eeldada, et valitsus asub inflatsiooni ja elukalliduse tõusu teerulli alla jäänud stipendiumit tõstma, kuid sellele vastupidiselt soovitakse tulemusstipendium täielikult kaotada."

Praeguses, juba niigi puudulikus tudengite toetussüsteemis, tähendaks tulemusstipendiumite kaotamine enamat kui lihtsalt tudengite pühendumuse tunnustamata jätmist. Paljudele tudengitele tähendaks see ka sissetuleku kaotust, mis seni võimaldas neil majanduslikult toime tulla. varem ots otsaga kokku tulla, nendib liit.

Kui aga kaotada Eestis tasuta kõrghariduse, siis eksisteerib liidu väitel suur oht, et toimub ajude väljaränne põhjamaade suunas, kus on tasuta kõrgharidus ning tugev toetussüsteem. "See tähendaks vaikselt eestikeelse kõrghariduse ja teaduse hääbumist ning ühiskonna harituse vähenemist. See läheb aga otse vastuollu riigi strateegiaga, kus on sätestatud, et soovime, et pool elanikkonnast oleks kõrgharitud."

Valitsuse liikmetest väisas piketti vilksamisi siseminister Lauri Läänemets. Peaminister Kristen Michali Brüsselis viibimise tõttu pidas valitsus neljapäeval istungi sidevahendite teel ja Stenbocki majja ei kogunenud.