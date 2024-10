Iisrael: Gazast leitud dokumendid näitavad Hamasi plaane ja sidet Iraaniga

Iisraeli relvajõud andsid Wall Street Journalile üle Gaza sektorist leitud kirjad ja märkmed väidetavatelt Hamasi juhtkonna kohtumistelt.

Väljaandele avaldatud dokumendid viitavad sellele, et Hamasi liider Yahya Sinwar pidas Iraaniga läbirääkimisi Iisraeli vastu kavandatud ulatusliku rünnaku rahastamise üle juba 2021. aastal.

Ühes araabia keeles kirjutatud kirjas ütleb Iraan, et on eraldanud Hamasi relvastatud tiivale 10 miljonit dollarit. Mõni nädal hiljem küsib Sinwar Iraanilt 500 miljonit dollarit, mis jaguneb 20 miljoniks kuus umbes kahe aasta jooksul.

Iraani esindus ÜRO juures ütles oma avalduses, et Hamas on tunnistanud, et rühmituse relvastatud tiib kavandas ja viis 7. oktoobri rünnakud Iisraeli vastu läbi ilma poliitiliste juhtide teadmata.

"Kõik väited, mis üritavad seostada rünnakuid osaliselt või täielikult Iraani või Hezbollah'ga, on alusetud ja pärinevad väljamõeldud dokumentidest," teatas Iraani esindus.

Nii Iraan kui Hamas on tunnistanud mõningast Iraani rahalist ja sõjalist toetust Palestiina militaarrühmitustele, kuigi paljud Iraani toetuse üksikasjad on ebaselged või vaieldavad. Lääne ametnike hinnangul andis Iraan grupeeringule kümneid miljoneid dollareid.

Hamasi ja Hezbollah' ametnikud on andnud vastuolulisi selgitusi Iraani võimalike eelteadmiste kohta Iisraelile korraldatud rünnakust.

Wall Street Journal on varem kirjutanud, et mõned Hamasi ja Hezbollah' ametnikud ütlesid, et Iraani julgeolekuametnikud andsid rünnakule rohelise tule, kuid samas märkis väljaanne ka, et teised ametnikud seadsid selle väite kahtluse alla.

Iisraeli sõjavägi jagas ka dateerimata ettekannet, mille nad teatasid, et leidsid 10. novembril Hamasi arvutist Gaza linna lähedal, mis kirjeldab Hamasi plaani rünnata Iisraeli ning mille sisu oli ambitsioonikam kui see, mis lõpuks aset leidis.

Ettekandes kirjeldati Iisraelist 3100 aerofoto kogumist, mis katavad 90 protsenti riigist. Ettekandes hinnati ka Iisraeli haavatavust. Ettekanne sisaldas plaane samaaegsetest rünnakutest lennujaamade ja muu kriitilise taristu vastu ning Iisraeli seadusandliku võimu ülevõtmisest Jeruusalemmas.

Muude sihtmärkide hulka kuulusid ka Tel Avivis Iisraeli kaitseministeeriumi peakorteri lähedal asuvad tornid, mille hävitamine oleks olnud sümboolne, seisis ettekandes.

Plaanides oli välja toodud ka idee kasutada hobuseid ja vankreid Hamasi võitlejate transportimiseks läbi Iisraeli. 7. oktoobril toimunud rünnakutes kasutasid Hamasi võitlejad küll aga mootorrattaid, autosid ja paraplaane.

Teistes väidetavates Hamasi kirjades Iraanile soovitas rühmitus kahel poolel süvendada koostööd ning korraldada ühiseid sõjalisi, luure- ja logistikaplaane tulevaste konfliktide tarbeks Iisraeliga.

Kirjades sisaldasid ettepanekut arendada koos paremaid drooni-, õhutõrje- ja sidesüsteeme.

"Üheskoos juurime välja selle koletu entiteedi, muudame koos piirkonna ilmet," kirjutas väidetavalt Sinwar kirjas Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe vägede juhile.

Mõned Iisraeli sõjaväe esitatud failid, mis pärinevad 2019. aastast, kirjeldavad, kuidas Hamasi delegatsioon sõitis Iraani, et kohtuda riigi juhi ajatolla Ali Khamenei ja Qassem Soleimaniga, kes oli tollal Islami revolutsioonilise kaardiväe ülemereoperatsioonide üksuse juht.

Soleimani, kes hukkus aasta hiljem USA õhurünnakus Iraagis, ütles Hamasi delegatsioonile, et neil on piirkonnas vähe sõjalisi liitlasi. Türgi, kes võõrustas mõnda Hamasi ametnikku, suhtus tema sõnul mõistvalt, kuid ei suutnud anda "ühtegi kuuli".

"Reaalsus on see, et pole kedagi peale Iraani," ütles Soleimani.

Wall Street Journal ei ole dokumente sõltumatult kontrollinud. Enamiku neist avastasid Iisraeli sõjaväelased väidetavalt 31. jaanuaril Gaza sektoris Sinwari kodulinnas Khan Younises asuvast maa-alusest punkrist.

Hamas ei vastanud väljaande päringule.