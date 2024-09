Hamasi juht kasutab ellujäämiseks keerukat sõnumite süsteemi

Sinwar on vältinud telefonikõnesid, tekstisõnumeid ja teisi elektroonilisi suhtlusvahendeid, mida Iisrael saab jälgida ja mis on viinud teiste võitlejate hukkumiseni. Selle asemel kasutab ta keerulist kullerite, koodide ja käsitsi kirjutatud märkmete süsteemi, mis võimaldab tal juhtida Hamasi operatsioone, isegi kui ta peidab end maa-alustes tunnelites, vahendavad allikad Araabia relvarahu kõnelustelt.

See suhtlusmeetod on teinud Iisraeli sõjaväele tema leidmise keerukaks. Sinwari tapmine või tabamine oleks Iisraelile märkimisväärne võit, mis võiks 11 kuud kestnud sõja lõpu lähemale tuua, kuid isegi Gaza sektori sõjalise kontrolli all pole Iisraeli luure suutnud teda leida.

Sinwari pole alates sõja algusest eelmise aasta sügisel avalikult nähtud. Iisraeli ametnikud usuvad, et ta varjab end Gazas.

Araabia vahendajate kaudu on võimalik aimata, kuidas Sinwar ellu jääb, kuna nemad on edastanud sõnumeid Hamasi ja Iisraeli vaheliste relvarahukõneluste ajal. Tüüpiline Sinwari sõnum on nüüd käsitsi kirjutatud ja esitatakse esmalt usaldusväärsele Hamasi liikmele, kes annab selle edasi kullerite ahelas, millest mõned võivad olla tsiviilisikud. Sõnumid on tihti kodeeritud, kasutades erinevaid koode erinevate saajate, olukordade ja aegade jaoks, tuginedes süsteemile, mille Sinwar ja teised vangid töötasid välja Iisraeli vanglates.

Kiri võib jõuda Araabia vahendajani, kes on Gazasse sisenenud, või teise Hamasi liikmeni, kes kasutab telefoni või mõnda muud meetodit selle edastamiseks Hamasi liikmetele välismaal.

Sinwari suhtlusmeetodid on muutunud ettevaatlikumaks ja keerulisemaks, kuna Iisrael on suutnud leida ja tappa tema kõrgeid kaastöötajaid.

Eriti mõjutas Sinwari Beiruti rünnak, mis tappis Saleh al-Arouri, Hamasi poliitilise asejuhi ja grupi sõjalise tiiva asutaja.

"Ma olen üsna kindel, et see on üks peamisi põhjuseid, miks IDF ei ole teda leidnud," ütles Michael Milshtein, endine Iisraeli sõjaväeluure Palestiina asjade juht. "Ta hoiab kõiki oma isikliku käitumise põhialuseid väga rangelt."

Iisraeli sõjaväeluurel on maailma kõige keerukamad elektroonilise suhtluse pealtkuulamise võimed. Pärast Arouri surma loobus Sinwar peaaegu täielikult elektroonilistest sõnumitest ja suulisest suhtlusest, edastades mõnikord häälsalvestisi läbi väikese abimeeste ringi, nagu vahendavad Araabia vahendajad.

Arouri surmale järgnes veel mitmete Hamasi ja Hezbollah' kõrgete ametnike tapmine, mis suurendas Sinwari haavatavustunnet. Juulis alustas Iisrael massilist õhurünnakut, mis nende sõnul tappis Hamasi sõjaväejuhi Mohammed Deifi. Samal kuul tappis Iisrael Teheranis väidetavalt Ismail Haniyeh', toonase Hamasi poliitilise juhi, ning korraldas rünnaku Beiruti elumajale, kus hukkus Fuad Shukr, Hezbollah' juhtfiguur, kes oli USA eest aastaid varjunud.

Wall Street Journal teatas, et Hezbollah' komandör suunati korterisse pärast telefonikõne saamist, mis tõenäoliselt tuli kelleltki, kes oli tunginud Hezbollah' sisekommunikatsioonivõrgustikku.

"Nad teavad, et kui nad kasutavad mingeid elektroonilisi seadmeid, märgatakse seda," ütles Azmi Keshawi, Gazast pärit Rahvusvahelise Kriisigrupi teadur. "Seetõttu on Sinwar pöördunud tagasi Hamasi vanade meetodite juurde," lisas ta.

Sinwari ettevaatlik lähenemine on aeglustanud ka rahuläbirääkimisi. Olulistel hetkedel relvarahu läbirääkimistel on Sinwar jäänud kättesaamatuks. Muul ajal on ta edastanud sõnumeid peaaegu reaalajas. Pole selge, kas suhtlusviivitused on läbirääkimistaktika või kajastavad Sinwari rangeid protokolle.

Sinwar on suutnud vajadusel kiiresti suhelda. "Avaldame teile ja teie austatud perele siirast kaastunnet ja õnnistusi teie püha ohvri eest," kirjutas ta aprillis kirjas Haniyeh'le pärast seda, kui Iisraeli õhurünnakus hukkusid kolm tema poega.

See kiri jõudis Araabia ametnike sõnul Haniyeh'ni kullerite kaudu vaid mõni tund pärast surmasid.

"Hoolimata oma ettevaatlikkusest peab Hamasi juht tegema vaid ühe vea, et anda Iisraelile võimalus," ütles Thomas Withington, elektroonilise sõjapidamise ekspert ja Londoni Royal United Services Institute mõttekoja teadur.

"See murdosa sekundist, mil unustad distsipliini," ütles Withington. "See võib sinu surmaotsusele allkirja anda."