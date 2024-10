G7 kaitseministrid kogunesid esimest korda julgeolekuküsimusi arutama

Napolis asub NATO sõjaväebaas ja Itaalia on praegu G7 eesistuja.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni käis reedel Liibanonis ja taunis Iisraeli rünnakuid ÜRO rahuvalvajate pihta Lõuna-Liibanonis, kelle hulka kuulub ka sõdureid Euroopa Liidust.

Kohtumisest võtsid osa ka NATO peasekretär Mark Rutte, Ukraina kaitseminister Rustem Umerov ja Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell, kelle hinnangul annab Hamasi juhi Yahya Sinwari hiljutine tapmine relvarahule Gazas uue võimaluse.

"Lähis-Idas on Liibanon hetkel kõige olulisem ja pakilisem probleem. Kindlasti on pärast Yahya Sinwari tapmist tekkinud uued võimalused ja me peame seda kasutama, et jõuda relvarahuni, vabastada ülejäänud pantvangid ja otsida poliitilist lahendust," ütles Borrell.