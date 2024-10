"Välisilm" uuris, kes oli tapetud Hamasi juht Yahya Sinwar

Möödunud nädalal sai Gaza sektoris Iisraeli rünnakus surma Hamasi juht, mees, keda peetakse 7. oktoobri rünnaku peaarhitektiks, Yahya Sinwar. Tekkis lootus, et Hamasi vaim on nüüd murtud ja sõda võtab uue suuna.

Sinwar tabati juhuslikult. Iisraeli droon kontrollis vigastatud meest, keda peetakse lihtsalt üheks Hamasi võitlejaks, seejärel andis tank talle tuld.

"See mees kavandas rünnakuid, algatas neid, andis korraldusi, hukkas ja ma arvan, et kui oleksime jätnud ta ellu, oleks ta seda kõike jätkanud," ütles Iisraeli armee staabiülem Herzi Halevi.

Üks esimesi, kes 7. oktoobri rünnaku vastu võttis, oli Be´eri kibuts, kuhu tänaseks on mõned inimesed tagasi tulnud.

"See on hea uudis, et vaenlane, võib-olla isegi Iisraeli viimase kümne aasta suurim vaenlane, on lõpuks surnud. Ja koos temaga paljud teised," ütles kohalik elanik Amit Solvi.

Gaza pantvangide lähedastele tekkis uus lootus. "Nii palju kui mina tean, on kõik viimased läbirääkimised peatatud selle mehe tõttu. Ta leidis alati viisi, kuidas need võimalikud tehingud ära nullida," ütles Gaza pantvangi vend Michael Levy.

USA Valge Maja pressiesindaja John Kirby ütles, et relvarahukõnelused on kestnud nüüdseks juba mitu nädalat, sest Sinwar on neist lihtsalt keeldunud.

USA kaitseminister Lloyd Austin märkis, et Sinwari tapmine on suur saavutus, mis loob suure võimaluse edasiminekuks.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et kuigi see pole Gaza sõja lõpp, on see lõpu algus.

Yahya Sinwar sündis Gaza sektoris põgenikelaagris. Mitukümmend aastat on ta istunud Iisraeli vanglates.

"Te ei kujuta ette, millise energiaga ta pärast 25 aastat või rohkemgi vanglas istumist sealt välja tuli. Ta oli 62 aastat vana ja jäi mulje, et ta on oma kahekümnendates eluaastates, ta oli sellist energiat täis," rääkis Sinwari lapsepõlveaegne naaber Saeed Hamden.

Ka 2006. aastal, kui Hamas Gaza sektoris valimised võitis, oli Sinwar vangis. Muuseas õppis ta seal heebrea keelt ja oskas Iisraeli ajakirjanikule tema emakeeles vastata.

"Kui te oleksite Iisraeli juut, kes kuuleks, et Hamas võitis Gaza sektoris valimised, kas te kardaksite?" küsis Iisraeli ajakirjanik.

"Jah, ma kardaksin," vastas talle Sinwar.

Vanglas Sinwari hambaid parandanud arst, meenutab, kuidas tema patsient juba toona rääkis plaanist, mille ta 7. oktoobril ka ellu viis.

"Sõnum, mida ta kaasvangidele edastas oli järgmine, et me röövime sõdureid ja me vabastame teid. Ja seda ta 7. oktoobril tegi. Peamine eesmärk oli röövida sõdureid ja vabastada vange. Ma ei usu, et ta ootas nii suurt edu ja minu arvates on see rünnak tema jaoks tohutu edulugu," lausus Yuval Bitton.

Sinwar oli mõistetud vangi 30 aastaks palestiinlaste tapmise eest, keda ta oli kahtlustanud koostöös Iisraeli võimudega. 2011. aastal vabastati ta vangide vahetamise käigus.

Kas Sinwari tapmisega on Hamasi selgroog murtud, küsivad analüütikud. Kas Hezbollah ei leia end nüüd olukorrast, kus pole enam mõtet võidelda, kuna üksus, mille toetamisega tegeleti, on kadunud? Kas Iraan tõmbab ennast tagasi? Kas sõda on varsti läbi ja lääneriikidel jääb rohkem aega Ukraina jaoks?

"Sa võid tappa revolutsionääri, aga sa ei saa kunagi tappa revolutsiooni. Sinwar ei ole ainus Hamasi juht, kes on tapetud. Ta on võib-olla viies pärast seda, kui Hamas asutati. Kuid olen kindel, et Palestiina vastupanu jätkub," ütles Liibanoni saadik Indias Rabie Narsh.