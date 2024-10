Tallinn avaldas kõnniteedelt lume koristamise kaardi

Lumekoristuse kaardilt saab täpsemalt näha, millised kõnniteed linn puhastab nii Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas kui ka mujal Tallinnas.

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) ütles linnavalitsuse pressikonverentsil, et linn valis just need linnaosad, sest sealsed kõnniteed on suure kasutajakoormusega.

Lumekoristuse kaart on esialgne, kus pole linnale kuuluvate koolide, haiglate ja teiste avalike asutuste lumekoristusteavet.

Pere rõhutas, et sellegipoolest koristatakse lund nii koolide, haiglate kui ka teiste avalike asutuste juures kõnniteedel.

Vanalinna tänavad ei ole kõnniteede kaardil märgitud, kuna vanalinn on õueala, kus jalakäijad võivad liikuda kogu tänaval ning sõiduteid linn juba vanalinnas puhastab.

Kui kevadel ütles Pärtel-Peeter Pere, et tuleval talvel võtab Tallinn kõnniteedelt lume koristamise enda kanda, siis sügisel tunnistas ta, et kõikidelt kõnniteedelt linn seda teha ei jõua.

"Mul on siiralt väga kahju, et mina olen seda ootust inimestes sedavõrd kõrgeks ajanud," ütles Pere oktoobri alguses.

Küll aga koristab Tallinn sel talvel kõnniteedelt siiski 60 kilomeetri võrra rohkem lund kui varem.

Lisaks lubab linn teha rangemat järelevalvet, et talihoolduslepinguid täidetaks korrektselt ja et lumi oleks õigel ajal ja korralikult ära koristatud.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti lepingupartnerite ülesanne on tagada magistraalteede ja nendega seotud teerajatiste korrashoid. Magistraalteed hõlmavad ühistranspordiga kaetud teid ning teerajatisi, nagu ristmikud, ülekäigurajad, ohutussaared, ühissõidukite ootealad, sillad, viaduktid ja tunnelid. Lepingupartnerid hooldavad ka magistraalteede ääres asuvaid kõnniteid, jalg- ja jalgrattateid, parke ning haljasalasid. Kvartalisiseste ja väiksemate teede hoolduse eest vastutavad linnaosade partnerid.

Jätkuvalt peab suur osa Tallinna kinnistuomanikest korraldama kõnnitee puhastuse ise, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, nii et kõnniteel saab ohutult kõndida.