Konkurentsiamet tegi jäätmeveo hindade tõttu Keskkonnateenustele ettekirjutuse

Konkurentsiameti haldusmenetluse valdkonna juristi Kristin Truusi sõnul peab turgu valitsevat seisundit omava ettevõtja osutatava teenuse hind olema mõistlikus vahekorras teenuse osutamiseks vajalike kuludega ehk sisaldama vaid põhjendatud kulusid ja tulukust. "Ebaõiglaselt kõrgete tasude kehtestamine ja rakendamine on konkurentsiõiguslikult lubamatu," ütles Truus.

Järelevalvemenetluse käigus hindas amet lisateenuse hinnakujundust ning tuvastas, et Eesti Keskkonnateenused AS-i hinnakirjades kehtestatud hind on oluliselt kõrgem vastava lisateenuse põhjendatud kulusid ning mõistlikku kasumit sisalduvast hinnast. Samuti leidis amet, et ettevõtja on teenuse hinda lülitanud kulusid, näiteks väidetava saamata jäänud tulu ja muud põhjendamatud kriteeriumid, mis ei ole lisateenuse osutamiseks vajalikud.

Ettekirjutus tuleb täita hiljemalt 31. oktoobriks ning see puudutab Antsla, Rõuge, Elva, Haljala, Häädemeeste, Kastre, Kehtna, Kiili, Kuusalu, Muhu, Nõo, Põhja-Pärnumaa (sh Halinga piirkonna), Põhja-Sakala, Raasiku ja Saarde valla ning Loksa ja Maardu linna jäätmeveo piirkondade hinnakirju.

Eesti Keskkonnateenused AS on esitanud halduskohtule kaebuse ettekirjutuse tühistamiseks ning taotlenud esialgse õiguskaitse korras ettekirjutuse täitmise peatamist kuni asjas kohtulahendi jõustumiseni.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.