Arstid ja proviisorid näevad kaalulangetusravimi käsimüüki jõudmises riske

Kui seni on kaalulangetusravimite ostmiseks arstid pidanud välja kirjutama retsepti, siis nüüd on Eesti apteekidesse jõudnud käsimüügiravimina kättesaadav kaalulangetusravim Orlistat. Samas näevad arstid ja proviisorid selles ka riske.

Mitme proviisori sõnul on käsimüügis kättesaadava kaalulangetusravimi Orlistati vastu juba hoolimata lühikesest müügiloleku ajast huvi tuntud. On nii neid, kes soovivad ravimit endale osta, kui ka neid, kes tulevad seda kellelegi teisele soetama.

"See aeg on väga lühike, kui see on siin turul olnud vabamüügis, aga huvi on ja huvi kasvab selle vastu," sõnas proviisor Kristina Suvorova.

Ravimiameti sõnul on ravim käsimüüki sobiv, kuna see vastab käsimüügiravimi kriteeriumitele. Näiteks on selle tarbimise vajadus ehk selle ravimi puhul ülekaal kergesti diagnoositav.

"Teine on see, et normaalsel ravimiteabele kohasel kasutamisel peavad kõrvaltoimed olema kerged ja ette teada olevad. Kolmas ongi, et manustamisviis peab olema suhteliselt lihtne ja Orlistat sobib tänu sellele käsimüügiravimiks," selgitas ravimiameti ravimiohutuse juhataja Maia Uusküla.

Nii perearst Ruth Kalda kui ka mitu proviisorit näevad siiski ravimi käsimüüki jõudmisega mitmeid riske.

"Kui me varem retsepti kirjutasime, siis sellega kaasnes ka nõustamine, mis kõik võib juhtuda. Ja nüüd, kui patsient näiteks saab neid käsimüügist, kui seal vastavat nõustamist nii põhjalikult ei toimu, siis võivad tal tegelikult kõrvaltoimed tekkida ja võib-olla ootamatult," selgitas Kalda.

"Kui ravimi käsimüügi lubame, siis oluliselt suureneb selle ebaõige kasutamise risk. Siin vastutus langeb ainult patsiendile, kes seda hakkab kasutama. Aga samas, kui meil mingi ravim on retseptialune, kindlasti vastutus lasub nii arstil, kes seda välja kirjutab, kui ka apteekril, kes seda väljastab," rääkis Suvorova.

Ravimi infolehe alusel on ravim mõeldud kehakaalu langetamiseks üle 18-aastastel ülekaalulistel täiskasvanutel, kelle kehamassiindeks on 28 või üle selle. Kui ravimit soovib aga keegi, kes seda tegelikult ei vaja, saab apteeker ostjat vaid nõustada.

"Meil on palju ka söömishäiretega inimesi, kes näiteks võib-olla ei vaja seda ravimit, näiteks neil ei ole kehamassiindeks rohkem kui 28. Kui see on käsimüügis, siis nad saavad neid võtta ja siis seal on suuremad kõrvaltoimete riskid. Asi on ka selles, et tihti inimesed näevad mingit reklaami ja siis reklaamist ei selgu, mis on ravimi ohud. On küll kirjas, et konsulteerige arsti või proviisoriga, aga inimesed alati seda ei tee," tõdes proviisor Aleksei Morgunov.

Ravimiameti hinnangul võiks aga enne ravimi tarvitamist siiski arsti või proviisoriga konsulteerida ja ka infolehest ravimite koostoimete kohta uurida.

"Orlistat töötab üle selle, et pärsib üht ensüümi, mis lõhustab rasva. Siis see rasv ei lahustu ja see tuleb kõik välja. Ja kõik need ravimid, mis vajavad imendumiseks rasva, ka rasvlahustuvad vitamiinid ei imendu, mis tähendab, et paljude ravimite toime võib siis väheneda. Kõik need koostoimed on infolehes kirjas. Me loodame, et ka apteekrid inimesi nõustavad, et inimesed peaks kriitiliselt vaatama, et mida nad võtavad, kas Orlistat neile sobib," rääkis Uusküla.

Seda, et teised kaalulangetusravimid lähiajal käsimüügis kättesaadavaks muutuks, ravimiamet ei näe.