Riigikohus arutab Elva valla taotlust, mis võib mõjutada poliitturismi

2022. aastal ütles riigikohus sisuliselt, et kandidaadil on õigus nõuda omavalitsuselt, et see kontrolliks, kas teine kandidaat ikka elab seal, kus ta on

rahvastikuregistri järgi sisse kirjutatud.

Elva vallavolikogu aga esitas tänavu riigikohtule taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks õigustloova akti andmata jätmine, millega oleks kindlaks määratud, kas, mis tingimustel ja milliste meetmetega saab kohalik omavalitsus läbi viia juba rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete sisulise kontrollmenetluse, et tagada, et KOV-i volikogus tegutseksid ja volikogu valimistel osaleksid ainult kohalikud elanikud.

Alternatiivselt esitas Elva vallavolikogu taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks õiguslik ebaselgus, mille tõttu ei ole kohaliku omavalitsusel olukorras, kus ollakse kohustatud tagama, et KOV-i volikogus tegutseks üksnes kohalikud elanikud, võimalik piisavalt selgelt ja täpselt määratleda enda õigusi ja kohustusi.

Elva vallavolinike sõnul pole aga järelpärimised elukohaks märgitud aadressil asuvate elupaikade omanike käest piisav lahendus tõe väljaselgitamiseks.

"Elva vald tegi teatud järelpärimised, sest need hoovad on ju üsna piiratud. Omavalitsus ei saa minna nii-öelda sängi kõrvale vaatama, kas kandidaat paneb pea selles kohas padja peale või ta ei pane," ütles Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus.

"Ühelt poolt on seadus seal lünklik ja meil täna puudub ju õigus tõe väljaselgitamist täpsemalt teha," ütles Kuus.

Elva ootab riigikohtult selgust, ütles Kuus.

"Me tahamegi teada saada, millised võimalused meil üldse on. Ja kui need võimalused täna puuduvad, siis me sooviksime, et need muudetakse, nii et meid ei saaks keegi enam süüdistada, sest täna ju on süüdistus nii-öelda omavalitsuse pihta," rääkis Kuus.

"Ja kui on vajadus, siis loomulikult tuleks vastu võtta mingisugune määrus või mingi muu õigusakt, et see asi nii-öelda ära lahendada," jätkas Kuus.

Riigikohtusse pöördumise ajend on kolme aasta tagune olukord, kus Elva vallavolikogu kandidaadid Vahur Jaakma, Maigi Keerd ja Mati Miil pöördusid kohtusse, et saada hinnangut kontrollimaks, kas kandidaatide Urmas Kruuse, Kertu Vuksi, Marika Saare ja Maano Koemetsa ametlik elukoha sissekirjutus vastab tegelikkusele. Nüüd on arutelu jõudnud teist korda riigikohtusse.