Praegu Eestis olevad USA liitlased ei plaani äsja valminud linnakusse kolida

Vähem kui aastaga valminud Reedo linnak koosneb 14 hoonest, mahutab kuni 1000 inimest ja on ülesehitatud nii, et kõiki hooneid saab kiirelt kohandada vastavalt vajadusele ka magalaks või hoopis remonditöökojaks.

Ehituse algusest peale on kõlanud sõnum, et ennekõike on linnakut vaja 2. brigaadi juures roteeruva USA üksuse paigutamiseks, kes praegu elab Taara linnakus Ramirendi sinistes konteinerites.

"Ma tahaksin üle rõhutada, et see ei ole ainult liitlastele. See ongi vastuvõtulinnak. Siin on meie oma õppused tegelikult juba sees, on esimene õppus juba läbi viidud ja see ongi kui selline ajutine viibimispaik, mida ka näiteks USA liitlased siin ju on – nad on ju rotatsioonilisel baasil siin," rääkis kaitseminister Hanno Pevkur 17. septembril.

Praegu Võrus olevad liitlased ei plaani aga linnakusse kolida.

"Võib-olla tõesti kommunikatsioonis me oleme alguses öelnud, et ongi nüüd nendele ameeriklastele, kes Võrus on, aga praegune Võru rotatsioon on otsustanud, et nemad on oma rotatsiooni lõpuni Taaras ja kui tulevad järgmised ameeriklased või tulevad britid, prantslased, kes iganes, siis see vastuvõtuala on nüüd valmis ja sinna nad saavadki tulla," rääkis riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Samas on riigihangete registris üleval RKIK-i hange Taara konteinerlinnaku konteinerite rentimise pikendamiseks. Selgituses tuuakse välja, et on vaja kiiresti sõlmida Taara linnaku konteinerite rentimiseks uus leping, /.../ kuna kasutajate mittekolimine selgus ootamatult ning neid ei ole võimalik ka mujale majutada. Lepingut soovitakse pikendada kolm kuni kuus kuud.

"Nad maksavad meile üüri püsitaristu eest ehk siis, kui nad on kasarmus ja nad tasuvad enda eelarvest konteinerite rendi kui ka kogu kommunaalkulud," ütles RKIK-i Lõuna portfelli juht Peeter Karja.

Liitlased toovad mittekolimise põhjuseks asjaolu, et Reedo olmetingimused ei vasta veel täielikult vajadustele.

"USA sõdurid ei ole Reedo linnakusse veel kolinud, kuna teatud ehitused ja taristu on veel rajamisel, näiteks meditsiinipunkt ja söökla ei ole veel lõplikult valminud ja vajavad inspekteerimist. Relvade- ja laskemoonalaod vajavad sisustamist, ka kontorid. Üht-teist on veel teha enne, kui sõdurid saavad püsivalt sisse kolida," selgitas USA Euroopa vägede V korpuse pressiesindaja major Joseph Bush.

"Jah tõesti, seal on vaja pisemaid mugavustöid teha, millega ka tegeletakse, et kui järgmine USA rotatsioon on Eestis, küll siis selleks ajaks on need tingimused ka paranenud," ütles Kalmaru.