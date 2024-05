Nursipalu laiendus valmib järk-järgult maade omandamise edenemise järgi

Nursipalju harjutusala laiendus hakkab valmima järk-järgult vastavalt sellele, kuidas edeneb maade omandamine. Praegu on riik omandanud veerand harjutusala laienduse alla jäävatest maadest ja kodudest, samas on sel suvel valmimas uus maantee ning ajutine vastuvõtulinnak.

Käsikäes Nursipalu harjutusala laiendusega on käimas mitu teist projekti. Esiteks, uus Valga maantee-Sõmerpalu ümbersõidu tee ehitus, mis kulgeb läbi metsade ja üle soo. Juuni lõpus valmiv tee tuleb musta kattega ja jääb avalikku kasutusse.

Samas käib hoogne ajutise vastuvõtulinnaku ehitamine Tsiatsungõlmaale. Lühikese ajaga on püstitatud 15 hoonet ja juba kahe kuu pärast peaks see kõik valmis saama. Kuigi kohalikud tunnevad seda kohta Tsiatsungõlmaana, siis kuna Ameerika liitlastele on seda sõna eriti keeruline välja hääldada, sai vastuvõtulinnak endale kohaliku küla järgi nime Reedo.

Reedo ajutine linnak mahutab kuni 1000 inimest ja on mõeldud liitlaste majutamiseks, kes seni on pidanud leppima eluga konteinerites. Praegu käivad valminud hoonetes siseviimistlustööd.

"Me ise nimetame neid universaalhallideks. Sõltubki halli sisustusest, kas see hall on remonditöökoda, kas see on magala, kas söökla, kas see on vajadusel spordihall – neid saab vajadusest lähtuvalt ümber kujundada," kirjeldas riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Samas on alustatud ida laskevälja rajamisega, mille tarbeks plaanis RKIK raadata 50 hektarit metsa. Kui umbes 17 hektarit sellest oli maha võetud, peatas ringkonnakohus MTÜ Meie Nursipalu vaide peale raieload, kuna alal on merikotka pesapaik ning kaitsealuse palu-karukella kasvukoht.

"See laskevälja osa, mis meil oli raadata vaja, sai tehtud. Teede osas jäi poolteist kuni kaks kilomeetrit tegemata. Nende raadamispiirangute tõttu ilmselt peame rajatavate teede ja trasside asukohtasid ümber vaatama ja lähtuvalt sellele ehitama hakkama," ütles Kalmaru.

Ta lisas, et praegu on käimas hange harjutusalade teede ja laskevälja ehitamiseks. Nursipalu harjutusala laienduse peafookus on aga ala alla jäävate maade omandamisel.

"Suurusjärk üle 200 maaüksuse oli kokku ja umbes veerand on tehingusse jõudnud. Umbes 10 miljonit on see rahasumma, mis selle peale on läinud," ütles RKIK-i taristuprojektide koostöö koordinaator Kaupo Kaasik.

Tehinguid on tehtud ka koduomanikega. "Täpset numbrit ei ütle, aga ma arvan, et umbes samamoodi – veerandi jagu võib suurusjärguna arvestada," ütles Kaasik.

Nursipalu harjutusala laiendatakse järk-järgult nii, kuidas õnnestub maade omandamine.