Hiina häkkerid võtsid sihikule Trumpi, Vance'i ja Harrise kampaaniameeskonna

Häkkerite sihiks olid teiste seas ka mõjukad kongressi demokraadid nagu senati enamuse juht Chuck Schumer.

Viimaste nädalate jooksul on rünnaku kohta selgunud aina rohkem detaile, mis näitavad, et see on algselt arvatust ulatuslikum, ütlesid asjaga tuttavad inimesed. Uurijate hinnangul said häkkerid ligipääsu USA telekommunikatsiooni taristule ja võtsid sihiks mitukümmend erinevat inimest ja ettevõtet.

Möödunud kuul avastatud häkkerid on nende tegevuse paljastamisest alates rakendanud ebatavaliselt agressiivseid taktikaid, segades nii föderaal- kui ka erasektori uurijaid. Peale nende sissepääsu piiramist on häkkerid proovinud süsteemidesse uuesti ligi pääseda.

Häkkerite rikkumiste ulatus ja ajastus tekitavad ametiisikutes muret, ega ei ole selle taga suuremat jõupingutust USA valimistesse sekkumiseks.

Trumpi kampaania otseselt Trumpi ja Vance'i häkkerite poolt sihikule võtmist ei kommenteerinud, küll aga süüdistas Bideni valitsust nõrkuses USA vastaste osas.

Washingtoni Hiina saatkonna kõneisik eitas, et Peking võiks olla rünnakute eest vastutav. Valge Maja on viimaste nädalate jooksul pidanud mitmeid konfidentsiaalseid koosolekuid, et hinnata kompromiteeritud materjali ulatust. Bideni administratsiooni ametnikud kaaluvad asjaga tuttavate inimeste sõnul, kuidas Hiina tegevusele reageerida.