Eesti ja liitlaste saadikud: EL ei saa Gruusia valimistulemusi tunnustada

Väliskomisjonide ja Euroopa Liidu asjade komisjonide juhid märkisid avalduses, et on solidaarsed paljude pühendunud eurooplastega Gruusias, kes jagavad meie väärtusi, püüdlevad vabaduse, demokraatia ja õigusriigi poole, ning on jätkuvalt veendunud, et Gruusia väärib kohta ühendatud Euroopa südames.

"Aga need valimised ei olnud ei vabad ega õiglased. Poliitiline kliima enne valimisi oli kokkusobimatu euroopalike õigluse normidega. Kandidaate hirmutati ja ähvardati, riigivõimu kuritarvitati, hääli osteti. Rahvusvaheliste valimisi vaatlevate missioonide aruanded kinnitavad seda selgelt. Seega esineb märkimisväärseid valimispettusi ka valimispäeval hirmutamise ja häälte ostmise teel," öeldi avalduses.

Avalduse kohaselt oli valimiste põhiküsimus Euroopa või isolatsioon, demokraatia või autoritaarsus, vabadus või venestamine.

"Ilmselgelt ei saanud valimiskampaania ajal piisavalt selgeks, et valitseva erakonna ja selle poliitikaga ei saa ELile lähenemine jätkuda. Gruusia Unistuse poliitika on lihtsalt ELiga ühitamatu," ütlesid saadikud. "Petturlik kampaania, milles hirmutati "globaalse sõja pooldajatega", mis muudab Gruusia teiseks Ukrainaks, langes viljakale pinnasele. On ainult üks "globaalse sõja pooldaja", seda tuleks nimetada tema õige nimega. Selle nimi on Venemaa."

Saadikute sõnul ei saa Euroopa Liit niisugusel taustal seda tulemust tunnustada. "Nõuame isiklikke sanktsioone nende vastu, kes vastutavad ebaõiglase valimiste mõjutamise, hirmutamise ning opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu suunatud ähvarduste eest," ütlesid nad ühisavalduses.

Samas rõhutasid nad, et vaatamata tohututele pettumustele ei tohi Euroopa-meelseid ühiskonna osi hüljata. "Peaksime isegi tugevdama suhtlust kodanikuühiskonnaga. Oleme vastu kollektiivsele karistamisele, nagu näiteks viisanõude kaotamise peatamine praegusel ajal. Kuid me kardame kõrgelt haritud, Euroopa-meelsete noorte väljarännet. Kuigi me võtaksime teid ELis rõõmuga vastu, oleks see Gruusia Euroopa-orientatsiooni jaoks tragöödia," ütlesid saadikud.

Samuti avaldasid nad muret riigi "valgevenestumise" pärast. "Kui võimuerakond ja selle juht teevad, mida nad on oma avaldustes lubanud, siis ähvardab opositsiooni, sõltumatut meediat ja kriitilisi valitsusväliseid organisatsioone tagakiusamine ja keelustamine. EL peab valitsevale erakonnale selgeks tegema, et ta ei nõustu sellega ja sellisel juhul järgneb suhete täielik lõpetamine," märkisid saadikud ühisavalduses.

Lisaks Mihkelsonile kirjutasid avaldusele alla 11 saadikut Euroopa Parlamendist ning Iirimaa, Kanada, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa ja Ukraina parlamendist.

Terras: valimised Gruusias on muutunud farsiks

Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras ütles ERR-ile saadetud kommentaaris, et Gruusia parlamendivalimistel end võitjaks kuulutanud Gruusia Unistuse teene on demokraatia taandaareng, et mitte öelda selle hävitamine oma riigis.

"80 protsenti elanikest toetavad läänesuunalist lõimumist, kuid tulemus on risti vastupidine," märkis ta.

Terrase sõnul on valimised Gruusias muutunud farsiks, sest valitseva partei käes on kontroll meedia üle, kodanikuühiskond on tasalülitatud ja opositsiooniliidreid vangistatakse fabritseeritud süüdistuste alusel.

"Sotsiaalmeedias levisid juba valimispäevad videod, kuidas võltsitud sedeleid valimiskastidesse topiti, samuti toimusid valimisjaoskondade juures venemeelsete ja opositsionääride vahel kaklused," lausus ta.

"Oligarh Ivanišvili poolt kontrollitud Gruusia libiseb Venemaa mõjusfääri. Lootus, et see tagab Gruusia julgeoleku ja suveräänsuse on võlts. Venemaa okupeerib viiendikku riigi territooriumist. Gruusia unistuse võimul jätkamise tulemusena on riigist saamas vasall, mille käekäik ja saatus ripub suhetest agressiivse Putini Venemaaga. Euroopa Liidu ja liikmesriikide poolt tuleb jätkata opositsiooni toetamist. Nad peavad tundma, et neid pole üksi jäetud," lisas Terras.

Stoicescu: Ivanishvili matkib Orbanit

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu hinnangul õnnestus end valimiste võitjaks kuulutanud Gruusia Unistusel paljud inimesed ka nii-öelda ära tinistada.

"Kuulda Gruusia Unistuse propagandistide suust, kuidas Gruusiast saab Euroopa Liidu liige aastal 2030, kui Euroopa Liit on suhted Gruusiaga sisuliselt külmutanud – kas räigemat valet on üldse võimalik ette kujutada? Aga niimoodi nad varastasid demokraatlikelt erakondadelt valijaid. Ühest küljest lubades rahu ja häid suhteid Venemaaga, teisest küljest aga kindlat kurssi Euroopa Liidu poole. Keegi ei tule justkui selle pealegi, et need on ju vastandlikud kursid," lausus Stoicescu.

Stoicescu sõnul matkib Gruusia Unistuse juht, oligarh Bidzina Ivanishvili Ungari venemeelset juhti Viktor Orbanit, kasutades retoorikat ida ja lääne vaheliseks sillaks olemisest.

"Iga terve mõistusega inimene võiks aru sada, et Orban ja Putin ei õnnitleks demokraatiale kallutatud ja euroopalikku parteid valimisvõidu puhul. Nii et järelikult nad on väga kindlad selles, millise kursi Ivanishvili partei võtab," ütles Stoicescu.

"Kindlasti Venemaa tänase liidri huvides ei ole demokraatliku Gruusia tekkimine tema nii-öelda tagahoovis. /.../Ilmselt on tõenäoline, et rahumeelselt see olukord ei päädi. Rahvamassid tulevad tänavale ja kas seal saab tegemist olema ka vägivallaga või õnnestub kuidagi rahumeelsemal viisil see olukord lahendada, seda me ei tea," ütles Eesti endine suursaadik Gruusias Kai Kaarelson.