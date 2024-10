Gruusia opositsiooni toetajad kogunesid võimupartei vastu meelt avaldama

Euroopa Liitu pooldava opositsiooni hinnangul on venemeelne Gruusia Unistus tulnud võimule valimisrikkumistega. Gruusia läänemeelne president Salome Zurabišvili süüdistab valimistesse sekkumises Kremlit.

Thbilisis viibiv ERR-i ajakirjanik Madis Hindre rääkis "Aktuaalses kaameras", et esmaspäeva õhtul kogunes parlamendihoone ette tuhandeid inimesi. Meeleavaldus oli rahulik.

Opositsioonipoliitikud on lubanud oma mandaadist loobuda ja parlamenti mitte minna.

Euroopa Liit kutsub Gruusiat üles uurima väidetavaid valimisrikkumisi ning tegema seda kiirelt ja läbipaistvalt. Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni OSCE vaatlejate teatel tuvastasid nad valimistel häälte ostmist, valijate hirmutamist ja valijate mõjutamist ka valimiskastide juures, kuid valimisi võltsituks organisatsioon nimetanud ei ole.

"Jälgime tähelepanelikult Gruusias laupäeval toimunud parlamendivalimistega seotud arenguid. Olete ilmselt juba näinud Euroopa Komisjoni eilset esialgset reaktsiooni. Oleme selgelt välja öelnud, et EL ootab Gruusia keskvalimiskomisjonilt ja teistelt asjaomastelt asutustelt oma kohustuste täitmist, et kiirelt, läbipaistvalt ja sõltumatult uurida väiteid valimiste rikkumiste kohta. Need rikkumised tuleb välja selgitada ja nendega tuleb tegeleda," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Nabila Massrali.

Gruusia valimiskomisjoni arvutuste kohaselt sai Gruusia Unistus valimistel pea 54 protsenti ja nelja opositsioonipartei liit peaaegu 38 protsenti häältest.

Hindre: vaatlejate hinnangul valitsuspartei esialgu jõuliselt ei sekku

Madis Hindre rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et praegu ei ole teada, mida opositsiooni meeleavaldustelt oodata, kuid president Zurabišvili on rõhutanud, et need on rahumeelsed. Hindre sõnul on president öelnud, et meeleavaldusi ei alustata iga kord selge teadmisega, kuhu need välja viivad.

Omaette küsimus on Hindre sõnul see, kuidas reageerivad Gruusia võimud.

"Gruusia Unistuse partei on kinnitanud, et nemad usuvad valimiskomisjoni tulemusi. Partei on juba päris kaua aega neid meeleavaldusi, mida nad enda meediakanalite andmetel ette nägid, raaminud kui katset korraldada Gruusias värvilist revolutsiooni. Värviline revolutsioon on midagi, mida kasutatakse Gruusias n-ö hirmusõnana, mille järelmit kirjeldatakse kui konflikti Venemaaga. Selles raamistikus ei ole kunagi kindel, mida Gruusia Unistus teeb. Küll aga ütlevad mitmed vaatlejad, et ei oota praegu valitsuselt väga jäika sammu just selleks, et mitte anda kütet järgnevatele meeleavaldustele, sest sellisel juhul need meeleavaldused kindlasti jätkuksid," rääkis Hindre.