Narva volikogu fraktsioonid on koolijuhtide volikokku lubamise suhtes eri meelt

Kommunaalpoliitika aastatega juurdunud tava ütleb, et mida rohkem on linnaasutuses töötajaid, seda suurema tõenäosusega asutuse juht volikokku saada ihkab. Korralik valimistulemus kindlustab koha võimufraktsioonis ja see on parim positsioon oma asutuse huvide eest seismiseks. Tubli koolijuht võib lapsevanemate häälte najal volikogus istuda aastakümneid, et koolile erandeid või lisatoetust välja kaubelda.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Eesti 200 pakutud seadusemuudatus ei lubaks allasutuste juhtidel enam kahel toolil istuda ja tooks kommunaalpoliitikasse värskeid tegijaid.

"See muudaks märkimisväärselt Narva poliitikat. Tuleks uusi inimesi, aga kaoksid ära sellised vanad krokodillid, kes on olnud üle 10 või 20 aasta poliitikas ja kes seda Narva poliitikat väga selgelt oma lasteaia, oma asutuse, oma kooli suunas ajavad. Mitte linna üldist asja, vaid mingit salapärast oma asja. Ma loodan, et paljud inimesed peavad valima, kas nad on edasi linnaasutuse juhid, või on nad volikogu liikmed ja see oleks Narvas väga suur muutus," rääkis Narva opositsioonifraktsiooni Respekt liige, sotsiaaldemokraat Katri Raik.

Võimufraktsiooni Narva esimees, keskerakondlasest riigikogu liige Aleksei Jevgrafov on seadusemuudatuse põhimõtteline vastane. Tema hinnangul peab jäme ots jääma valijale.

"See toob kahju just valijale ja see ongi minu jaoks kõige suurem küsimärk. Miks me tahame otsustada valija eest? Ja kui nemad arvavad, et mõni direktor on seda väärt, et olla volikogus, nii ongi," sõnas Jevgrafov.

Lisaks, nagu kinnitab Jevgrafov, ei muutu sisuliselt midagi, sest direktorite asemele tulevad volikokku nende alluvad. Sama kinnitas ka staažikas koolijuht ja volikogu liige Nadežda Tšerkašina.

"Mina arvan, et see on normaalne seadus. See ei pane üldse mind muretsema, sest sellel juhul on kõikidel direktoritel võrdsed võimalused - mitte keegi ei osale volikogu töös. Kuid võivad osaleda volikogu töös näiteks õppealajuhatajad, õpetajad jne," rääkis Tšerkašina.

Tšerkašina hinnangul on haridustöötajate osalemine kohalikus poliitikas kooli jaoks väga oluline.

"See on kaitse. See on kaitse selles mõttes, et kool on esindatud linna tasemel ja see on väga väga tähtis. Näiteks on võimalus saada toetusi, sealhulgas ka materiaalseid toetusi," rääkis ta.

Praegu on Narva volikogu 31 liikmest viis linna allasutuste juhid, nende seas volikogu esimees ja aseesimees.