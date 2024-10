Tallinn vahetab kuulsa miljonipeldiku välja

Tallinnast Toompealt on kadunud omal ajal kõmu tekitanud ja üle kahe miljoni Eesti krooni maksma läinud niinimetatud miljonipeldik. Kesklinna vanem Sander Andla sõnul vahetatakse see välja.

"See on vana ja kulunud ning vahetatakse välja," ütles Andla ERR-ile.

Niinimetatud miljonipeldik on Tallinnas Toompeal asuv avalik käimla, mis avati 16. jaanuaril 2002 ja mille rajamine maksis 2,3 miljonit krooni.

Vikipeedia kirjutab, et ehitis telliti Rootsi firmalt Danfo AB ja tagantjärele vormistati fiktiivne hange. Ehitamise ja kommunikatsioonide loomisega olid seotud AS Water Ser, AS Tallinna Vesi, AS KH Energia-Konsult ja OÜ Matthäi Ehitus.

Miljonipeldiku riigihanke välja kuulutanud kommunaalameti ehituse- ja järelevalveosakonna juhatajale Kaupo Raadikule ja Tallinna Teede AS arendusdirektorile Roland Sumrele ning tema asetäitjale ja tootmisosakonna juhatajale Margus Kuusmannile esitati süüdistus ametiseisundi kuritarvitamises. Neid karistati kokkuleppemenetluse teel rahatrahviga 35 päevamäära.

Alguses maksis tualeti kasutamine kaks krooni, alates 2004. aastast kolm krooni. 2011. aastast maksab WC külastamine 20 eurosenti.