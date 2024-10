Gruusia president ühines pealinnas meeleavaldajatega

Gruusia keskvalimiskomisjon on teatanud, et umbes 14 protsenti häältest loetakse uuesti üle, vihaseid meeleavaldajaid see aga enam ei rahulda. President Zurabišvili sõnul näitavad meeleavaldused, et Gruusia on ühtne ning rahvas on pettusega võimule tõusnud valitsuse ära tõuganud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ühte peaks igaüks teadma, et Gruusia sees pole kahte Gruusiat, pole üht, venemeelset Gruusiat, mis tahaks liikuda sinnapoole ja teist, mis tahaks edasi minna Euroopa poole. On üks Gruusia, mis tahab Euroopasse," ütles Zurabišvili.

Meelt avaldati ka hotelli juures, kus peatub Gruusias visiidil olev Ungari peaminister Viktor Orban, kelle protestijad välja vilistasid.

Meeleavaldajate sõnul on vaja uusi valimisi, seekord rahvusvaheliste institutsioonide range järelevalve all, et valitsev partei Gruusia Unistus jälle pettusega võimule ei saaks.

"Me tahame minna Euroopasse, aga meid tiritakse Venemaale. Me ei taha minna Venemaale, me mäletame, mis Venemaa all juhtus, mäletame nende "sõprust", millised sõbrad nad olid," ütles protestija Mari Amiašvili.

"Nad ütlevad, et majandus on arenenud, aga inimesed seda ei tunne. Ainult kohalik võimueliit tunneb seda. Me tahame, et meie elu muutuks paremaks, mitte halvemaks, vaid paremaks," ütles veel üks meeleavaldaja Gia.

Ekspertide hinnangul on valimistejärgne olukord Gruusias ebastabiilne ning meeleavalduste raugemist oodata ei ole.

"Ma arvan, et tuleb veel proteste, sest, nagu te teate, Gruusia Unistus kaotas suurtes linnades, sealhulgas Tbilisis, seega pole inimesed toimunuga just rahul. Pettumus kasvab ja eriti noorte inimeste hulgas, kes ehk ei taha elada sellises riigis, mis kaldub autoritaarsusele," rääkis Gruusia Poliitikainstituudi juht Korneli Kakatšia.

Esialgsete tulemuste kohaselt võitis valitsev partei Gruusia Unistus ligi 54 protsendiga häältest. Ükski suurem opositsioonipartei Gruusia Unistuse võitu ei tunnusta.