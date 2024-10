Riik kaalub, millist kaitsevarustust Ukrainalt osta

Eesmärk on hankida sellist võimekust, mis sisaldub kaitseväe juhataja sõjalises nõuandes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelduseks on Ukraina kaitsetööstuse toodang, mis on võrreldav Lääne analoogidega, ütleb kaitseminister.

Rakettide ostmine Ukrainalt on avalikkuses jutuks olnud, kuid see ei tundu olevat aktuaalne.

"ATACMS-iga võrreldavat pikamaa raketti nende relvastuses veel sellises kiiruses ei ole. Neil on pikamaa ulatusega võime, aga nad ei ole võrreldavad sellise kiirusega, mida ATACMS suudab arendada. Vahed on kolme- kuni neljakordses kiiruses ja kindlasti see, milline on läbivuse võime sellele, mis on võimalik venelaste õhutõrje pool," rääkis Pevkur.

"Lühimaa droonivõimekus, keskmaadroonivõimekus, ründedroonide võimekus on ukrainlastel päris hea," lisas ta.