Aasta põllumees on Margo Klaasmägi

Margo Klaasmägi juhib Lääne-Virumaal Muuga ja Laekvere põllumajanduse osaühinguid, kus peetakse piimakarja, kasvatatakse teravilja ja rapsi. Ta vastutab maade harimise eest enam kui 4200 hektaril, lautades on tuhandepealine veisekari, neist 500 lüpsilehmad. Osaühingud kuuluvad Eesti erakapitalil ettevõttele Artiston Grupp.

Klaasmägi juhtimisel on põllumajandustootmine muutunud aastatega efektiivsemaks, investeeritud on loomakasvatushoonetesse ja põllutehnikasse. Järgitakse uusimaid teadussaavutusi, et ökonoomselt ja keskkonda säästvalt majandada. Kuna asutakse nitraaditundlikul alal, kus väetiste kasutus on piiratud, siis muldade rikastamiseks kasvatatakse vahekultuure, väetamisel rakendatakse uusimat tehnoloogiat ja tehakse koostööd teadlastega.

Konkursile "Aasta põllumees" esitati üheksa kandidaati seitsmest maakonnast. Võitja sai auhinnaks traditsioonilise "Külvaja" kuju, mille andis üle president Alar Karis.