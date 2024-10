WSJ: Trump võib miljardäridele kärpekirved kätte anda

Taas USA presidendiks saades lubas Donald Trump luua valitsuse tõhususe komisjoni, mida juhiks miljardär Elon Musk. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et võimaliku teise Trumpi administratsiooniga võib liituda veel üks miljardär, kes lubas kulutuste kärpimisel teha koostööd Muskiga.

Wall Streeti ärihai John Paulson ütles ajalehele The Wall Street Journal, et kui temast peaks saama rahandusminister, siis teeks ta föderaalsete kulutuste kärpimisel koostööd Muskiga.

Ta lubas veel hakata tegelema ka kaubanduse ja energeetikaga. Paulson ütles, et eelkõige tuleks lahti saada rohelise energia subsiidiumitest.

"Kõik need subsiidiumid päikese-, tuule, ebaefektiivsetele ja ebaökonoomsetele energiaallikatele. Kaotage see ära, see vähendab kulutusi," rääkis Paulson

Üldiselt presidendikandidaadi liitlased ei räägi avameelselt, millist rolli nad võiksid tulevases administratsioonis täita. Rahandusminister on samas USA valitsuses üks tähtsamaid ametikohti. Minister peab suhtlema Wall Streeti investorite, ärijuhtide ja välisriikide riigipeadega.

Trumpi 2017. aastal vastu võetud maksukärped peaksid osaliselt aeguma 2025. aastal. Endine president soovib need taastada ja Trumpi võitmise korral võib see ülesanne langeda just Paulsoni õlule. Maksukärped võivad aga eelarve puudujääki suurendada veelgi.

Paulson on 68-aastane ja olnud Trumpi liitlane üle kümne aasta. Ta on seotud ka vabariiklaste partei eliidiga. Lisaks puutub ta veel kokku konservatiivse Manhattani Instituudi mõttekojaga. Mõttekoda juhib Paul Singer, kes on samuti miljardär.

Intervjuus ajalehele The Wall Street Journal andis Paulson veel mõista, et teeks Trumpiga koostööd, et riigist saaks taas juhtiv energiatootja. Ta avaldas veel ka toetust tariifide kehtestamisele. Mitmed majandusteadlased on samas toonud välja, et Trumpi tariifide tõstmise plaanid võivad hoopis kiirendada inflatsiooni.

Seega pole selge, kas Trump kehtestaks karmid tariifid, või see ähvardus on pigem läbirääkimisvahend. Paulson rääkis, et sellised ähvardused on osa taktikast saada järeleandmisi, näiteks veenda, et traktorifirma Deere & Co jätaks oma tootmise USA-sse.

Paulson on siiski üks mitmest kandidaadist, kes võib Trumpi võimaliku võidu korral saada rahandusministriks. Meedias levivad veel väited, et rahandusministriks võib saada väärtpaberi- ja börsikomisjoni endine esimees Jay Clayton. Lisaks on meediast läbi käinud ka miljardärist investor Scott Bessenti nimi.

Valimised toimuvad juba järgmisel nädalal, võidu võti on edu kaalukeeleosariikides. Kamala Harrise ja Trumpi toetus on seal sisuliselt võrdne, ehk valimiste saatus püsib endiselt noateral.

Valimiste võitja peab seejärel hakkama kokku panema ka oma administratsiooni. Lõpuks peab kandidaadid veel heaks kiitma USA senat. Pole selge, kumb partei hakkab pärast valimisi kontrollima USA senatit.

Trumpi esimeses administratsioonis oli rahandusministriks Goldman Sachsi endine pankur Steven Mnuchin, kelle senat kinnitas ametisse häältega 53-46.