Senat kinnitas Scott Bessenti USA rahandusministriks

Senat toetas miljardärist riskifondijuhi Bessenti ametisse kinnitamist häältega 68:29.

"Ta toob oma uude rolli erasektoris ja turgudel kogutud rohked kogemused ning pühendumise töötavate ameeriklaste vajadustele," ütles senati enamuse juht John Thune. Ta nimetas Bessentit elavaks näiteks Ameerika unistuse realiseerumisest.

Bessent on kaitsnud vabariiklastest presidendi Donald Trumpi maksukärbete ja tariifide kehtestamise ettepanekuid ning ärgitanud samas tegema jõupingutusi tarneahelate ja dollari globaalse staatuse kindlustamiseks.

Senati rahanduskomisjoni esimees Mike Crapo ütles esmaspäeval, et Bessent on pühendunud Trumpi juhtimisel nähtud õitsengu taastamisele ja ameeriklaste jaoks võimaluste loomisele.

Trumpi rahandusministrikandidaat kinnitas senatile tulevase valitsuse majandusplaanidest aru andes, et Trump toob uue majandusliku kuldaja.

"Trumpil on kord põlvkonna jooksul avanev võimalus käivitada uus majanduslik kuldajastu, mis loob rohkem töökohti, jõukust ja õitsengut kõigile ameeriklastele," ütles Bessent senati rahanduskomisjonis. "Ühtlasi tuleb tagada USA dollari jäämine maailma reservvaluutaks," toonitas ta.

Bessenti sõnul tahab ta ka teha alaliseks Trumpi 2017. aasta maksuseaduse, mille osa sätteid peaks tänavu aeguma.

Bessent ütles ka, et heakskiidu korral on ta valmis kehtestama uusi sanktsioone Venemaa, eriti selle suurimate naftakompaniide vastu sellisel tasemel, et Venemaa tuleks läbirääkimiste laua taha."

Lisaks väljendas ta valmisolekut teha Trumpiga koostööd võlalae kaotamiseks. Võla ülemmäär on seaduslik piirang, kui palju USA valitsus saab laenata oma praeguste kohustuste, sealhulgas sotsiaalkindlustuse, meditsiini ja sõjaväe palkade tasumiseks.

Bessent sündis 1962. aastal Lõuna-Carolinas. Ta on lõpetanud Yale'i ülikooli. Oma karjääri jooksul töötas ta investeerimispangas Brown Brothers Harriman, samuti Soros Fund Managementis.