Zelenski süüdistas Valget Maja Tomahawkide taotluse lekitamises

President Volodõmõr Zelenski kinnitas kolmapäeval, et palus USA-l tarnida Ukrainale kaugmaarakette Tomahawk ja süüdistas Valget Maja selle teabe lekitamises USA meediale.

Ajaleht The New York Times kirjutas hiljuti anonüümsele allikale tuginedes, et Ukraina taotleb USA-lt kaugmaa tiibrakette Tomahawk.

Zelenski kinnitas, et Ukraina esitas USA-le vastava taotluse ning ütles, et see oli konfidentsiaalne teave Washingtoni ja Kiievi vahel.

"Kuidas me peaksime neid sõnumeid mõistma? See tähendab, et partnerite vahel ei ole midagi konfidentsiaalset?" ütles Zelenski intervjuus Põhjamaade meediale.

USA-l on mitu tuhat Tomahawki raketti. Riik kasutas neid rakette nii Iraagis, Süürias kui ka Liibüas.