Põhja-Korea korraldas seni pikima mandritevahelise raketi katsetuse

Põhja-Korea korraldas mandritevahelise ballistilise raketi katsetuse, kus rakett saavutas kõrguse 7000 kilomeetrit. Pärast katsetust korraldasid Lõuna-Korea ja USA jõudemonstratsiooni, kus osales ligi 110 hävituslennukit, kirjutab The Times .

Sarnaselt varasematele Põhja-Korea katsetustele tulistati rakett järsu nurga alt taevasse. Rakett saavutas maksimaalse kõrguse 7000 kilomeetrit, lendas 86 minutit ning kukkus alla Jaapani ja Venemaa vahelises meres – tuhande kilomeetri kaugusele väljalaskmise kohast.

Kümne kuu tagusel katsel lendas rakett 74 minutit, mis näitab, et Põhja-Korea kasutatav tahkekütuse tehnoloogia on oluliselt paranenud, märgib väljanne.

Kui rakett lendaks standardtrajektooril, oleks see võimeline jõudma USA mandriosa linnadeni, kuid pole selge, kas rakett suudaks lennata täpselt ning kanda ka tuumalõhkepead.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un kinnitas, et riik ei loobu ründevõimete tugevdamisest.

"Meie riigi julgeolekuolukord ning üha süvenevad tulevased ohud ja väljakutsed nõuavad, et me jätkaksime oma kaasaegsete strateegiliste ründevõimete tugevdamist ja täiustaksime oma tuumajõudude reageerimisvõimekust," ütles Kim Jong-un Põhja-Korea riikliku meedia teatel. "Kinnitan, et Põhja-Korea ei muuda kunagi oma tuumajõudude tugevdamise suunda."

Lõuna-Korea president Yoon Suk-yeol kutsus kokku riikliku julgeolekunõukogu ning kutsus üles "valvsusele ja valmisolekule, et Põhja-Korea ei saaks kavandada üllatuslikke provokatsioone".

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Sean Savett nimetas raketikatsetust "ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide räigeks rikkumiseks".

Jaapani valitsuskabineti peasekretär Yoshimasa Hayashi nimetas raketikatsetust "vägivallaks, mis suurendab pingeid kogu rahvusvahelise üldsusega". Ta lisas: "Põhja-Korea on järjekindlalt näidanud oma kavatsust tugevdada oma tuuma- ja raketivõimekust ning on võimalus, et nad osalevad tulevikus täiendavates provokatsioonides, sealhulgas rakettide väljalaskmistes ja tuumakatsetustes."

The Times: Kim Jong-un võib loota, et pingete kasvatamine aitab Trumpi

Lõuna-Korea hoiatas kolmapäeval, et Pyongyang võib teha žesti USA valimiste eel, nagu ta on seda varemgi teinud.

Kim Jong-un võib uskuda, et pingete tõstmine võib aidata vabariiklaste kandidaat Donald Trumpi, märgib väljaanne.

Trumpil oli presidendiameti ajal Kim Jong-uniga kolm edudut kohtumist desarmeerimise teemal, samuti võib Trump võtta Põhja-Koreaga suhtlemisel leebema lähenemise kui tema vastaskandidaat Kamala Harris, kirjutab The Times.

Trump väitis juulis, et kasutab tagasivalimisel ära oma isiklikku sidet Kim Jong-uniga. "Põhja-Korea tegutseb nüüd taas, kuid kui me tagasi Valgesse Majja jõuame, hakkan temaga läbi saama," ütles ta. "Ta tahaks ka mind Valges Majas näha. Ma arvan, et ta igatseb mind."

Lõuna-Korea ja USA korraldasid pärast raketikatsetust jõudemonstratsiooni

Umbes 110 lennukit osales ühisel jõudemonstratsioonil pärast Pyongyangi mandritevahelise ballistilise raketi katsetust, kus Lõuna-Korea ja USA simuleerisid rünnakut Põhja-Korea sihtmärkidele.