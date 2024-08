Prokuratuur: Lehtme on üle kuulatud

Prokuratuur kinnitas, et raha omastamises kahtlustatav MTÜ Slava Ukraini endine juht Johanna-Maria Lehtme on üle kuulatud.

Prokuratuur kinnitas, et 2023. aasta kevadel raha omastamises kahtluse alla langenud MTÜ Slava Ukraini endine juht Johanna-Maria Lehtme on üle kuulatud.

"Saame kinnitada, et Johanna-Maria Lehtme on üle on kuulatud," ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Gerli Vaher ERR-ile.

ERR küsis, kas Lehtme taotles enda ülekuulamist Ukrainas, kuid seda prokuratuur ei avaldanud. "Täpsemaid asjaolusid, kuidas ja kus on ülekuulamine toimunud, prokuratuur avaldada ei saa. Andmete avaldamisel peame alati lähtuma seaduslikest avaldamise alustest. Kuivõrd isikuandmed on kaitstud, siis elu- või viibimiskoha andmete kohta informatsiooni edastamine pole võimalik," vastati prokuratuurist.

Selle aasta maikuus, aasta pärast kahtluse alla langemist, esitas keskkriminaalpolitsei Lehtmele esialgse kahtlustuse seoses MTÜ Slava Ukraini raha kasutamisega.

2022. aasta märtsis asutasid Johanna Maria Lehtme, Janeli Sundja ning Elo Laura Aaspõllu MTÜ Slava Ukraini reaktsioonina Venemaa täiemahulisele agressioonile Ukrainas, et toetada Ukrainat ja ukrainlasi kuni sõja võiduni.

2022. aastal kogus MTÜ Slava Ukraini 6 525 488 eurot annetusi.

2023. aasta kevadel langes Lehtme kahtluse alla Ukrainale annetatud raha väärkasutamises, kui tuli ilmsiks, et MTÜ kandis 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi oma Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud erafirmale IC Construction.

Lehtme eitas annetuste väärkasutamist.

2023. aasta maikuus alustas riigiprokuratuur kriminaalmenetlust, et uurida MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamist. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi.

Paralleelselt alustasid menetlust ka Ukraina õiguskaitseasutused.

Kahtluse alla langemise ajal oli Lehtme riigikogu liige erakonna Eesti 200 koosseisus. Riigikogu valimistel kogus ta 5251 häält, mis oli erakonna parim tulemus. Pärast kahtluse alla langemist lahkus ta riigikogust ning erakonnast.