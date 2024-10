Analüütik: oktoobri hinnatõus tõi taas halva üllatuse

Eestis oli oktoobris kiire hinnatõus. Statistikaameti esialgsel hinnangul kerkisid oktoobris hinnad aastatagusega võrreldes 4,5 protsenti. Tegu on halvima kuuga sel aastal. Augustis ja septembris oli aastane inflatsioon 3,2 protsenti. Septembriga võrreldes kasvas tarbijahinnaindeks oktoobris aga 0,8 protsenti.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul tõi oktoober hinnatõusus taas halva üllatuse.

"Selles mõttes seda aasta lõpu hinnatõusu oli oodata ja selle aasta inflatsiooninumbrit Luminor ka tõstis: kolm protsenti kevadel ja neli protsenti nüüd sügisel. Just sellepärast, et see uus laine palgatõusudest on tõenäoliselt tulemas, just kulupõhiselt palgatõusust, mitte efektiivsuse kasvust," rääkis Uusküla.

Tarbijad on muutunud hinnatundlikumaks. Hästi on näha see Tallinnas T1 kaubanduskeskuses, kus valdavalt müüvad kaupa tuntud kaubamärkide odavmüügipoed.

"Täna, kui selgelt ostujõud on natuke langenud, inimesed tahavad enda jaoks teha soodsaid diile, tulevad outlet-poodi ja saavad ikkagi väga kvaliteetse toote, aga ikkagi mõistlikuma hinnaga. /.../ Me mõnes mõttes ujume natuke turul vastuvoolu, et oktoobris me teeme viimase viie aasta kõige suurema külastatavuse numbri," rääkis T1 ostukeskuse tegevjuht Tarmo Hõbe.

"Üleüldist hinnatõusu kõik väga selgelt tunnetavad omal nahal nii Eestis siin käies tarbijad kui ka võrreldes muu maailmaga. /.../ Kui on ikkagi näha, et jaekaubandus langeb, jätkuvalt langeb, ühel hetkel tuleb hindadel tulla vastu ja ma usun, et ühel hetkel toimub see balansseerumine, hinnad loksuvad paika," selgitas ta.

Euronics väidab, et kuna kallima koduelektroonika ostmine on vähenenud, on kohati tulnud isegi hindu langetada.

"Kuna kodumasinad ja koduelektroonika valdkond ka Euroopas on languses, siis on natuke langenud sisendhinnad ja isegi natuke rohkem võrreldes sisendhindadega on langenud meie väljamüügihinnad," rääkis Euronicsi ostujuht Jan Andre.

Järgmise aasta kohta midagi rõõmustavat pole, sest siis ulatub hinnakasv viie protsendini, ütles Uusküla. See on tarbijatele üle jõu käiv.

"Sellepärast, et kui me räägime siin kuueprotsendisest palgakasvust järgmise aasta kontekstis, siis maksutõus võtab paar protsenti ära, hinnad kasvavad neli kuni viis protsenti, siis ei jää sellest palgatõusust, mida ettevõtjad pakuvad oma töötajale, tegelikult töötaja jaoks midagi alles. Ja see on see koht, kus meie kohalik efektiivsus langeb, aga ka meie ekspordi konkurentsivõime on halvenemas," rääkis Uusküla.