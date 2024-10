Saksamaa majandus näitas ootamatult kasvunumbrit

Saksamaa sisemajanduse kogutoodang (SKT) kasvas kolmandas kvartalis, leevendades hirme, et Euroopa suurima majanduse langus jätkub teist kvartalit järjest.

Saksamaa majandus kasvas kolmandas kvartalis eelmise kolme kuuga võrreldes 0,2 protsenti, näitasid kolmapäeval avaldatud statistikaameti esialgsed andmed. SKT kasvu taga on peamiselt valitsuse ja majapidamiste kulutuste tõus.

Reutersi küsitletud analüütikud olid prognoosinud Saksa majandusele kolmandaks kvartaliks korrigeeritud arvestuses 0,1-protsendist langust eelmise kvartaliga võrreldes.

"Paljude struktuuriliste nõrkuste mõjul saadab majandus elumärke," ütles Hauck Aufhäuser Lampe'i peaökonomist Alexander Krüger. "See on tänu tarbijatele, kes on oma valvsust pisut vähendanud."

Statistikaamet korrigeeris ka teise kvartali andmeid, teatades, et kvartaalses võrdluses oli teise kvartali majanduslangus hoopis 0,3 protsenti, võrreldes varem teatatud 0,1-protsendise langusega.

Vaatamata positiivsetele uudistele eeldatakse, et majanduslik nõrkus jääb püsima, kuna riik on hädas kõrgete energiakulude, nõrga ülemaailmse nõudlusega tema ekspordile ja kasvava konkurentsiga.

"Kasvuväljavaade on kuskil stagnatsiooni ja teotempos kasvu vahepeal," ütles Krüger.

Eraldi teatas föderaalne tööamet, et töötute arv Saksamaal kasvas oktoobris oodatust rohkem.

Ameti teatel kasvas töötute arv hooajaliselt korrigeeritud andmete kohaselt 27 000 võrra, 2,86 miljonini. Reutersi küsitletud analüütikud ootasid 15 000 inimese suurust kasvu.

Sesoonselt korrigeeritud töötuse määr püsis stabiilselt 6,1 protsendi tasemel.

"Sügisene tõus tööturul on tänavu suures osas jäänud realiseerimata," ütles Saksa tööameti juhataja Andrea Nahles.

Oktoobris tõusis inflatsioon neljal suuremal Saksa liidumaal, näitasid kolmapäeval avaldatud esialgsed andmed, mis viitavad sellele, et ka riigi inflatsioon võib kiireneda.

Reutersi küsitletud majandusteadlased prognoosisid oktoobris ühtlustatud riiklikuks inflatsioonimääraks 2,1 protsenti, võrreldes eelmise kuu 1,8 protsendiga. Riiklikud näitajad avaldatakse hiljem kolmapäeva teises pooles.