Uusküla: automüügi kasv ja jaemüügi langus on omavahel tihedalt seotud

Septembris kasvas tuleval aastal kehtima hakkava automaksu tõttu autode ostmine tunduvalt, aga selleks, et jaksata autosid osta, kulutasid inimesed vähem raha teistes poodides, ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Kaubamaja juhatuse liige Erkki Laugus tõdes, et praegu lükatakse kestvuskaupade oste edasi ja ostukäitumine liigub emotsionaalselt ratsionaalse suunas.

Jaemüük kahanes septembris võrreldes augustiga 0,8 protsenti, samas kui autode müük kasvas 10,7 protsenti ja seetõttu kasvas jaemüük kokku kolme protsendi võrra.

Lenno Uusküla tõi välja, et kui arvestada jaemüüki aastavõrdluses ilma autodeta, kahanes see 4,4 protsenti, koos automüügiga aga 1,5 protsenti. Tema sõnul mõjutab autode ostu kasv muud tarbimist tugevalt. Ta märkis, et automüük on aastavõrdluses nii palju kasvanud, et kui see jaemüügile lisada, on kulutatud raha hulk küllaltki sarnane.

"Nii nagu eelmise aasta lõpus osteti autosid ennaktempos sellepärast, et käibemaks oli tõusmas, on ka septembris oluliselt kasvanud autode müük, sest järgmisest aastast lisandub automaks. Selleks aga, et autosid osta, kulutatakse vähem teistes poodides. Nii vähenes tarbimine eelmise aasta lõpus ja selle alguses ning on ka vähenemas nendel kuudel, kui automüük on kasvamas," selgitas ta.

Uusküla tõi välja, et oktoobris olid hinnad septembri omadest märksa kõrgemad ja see vähendab samuti ostujõudu, mistõttu näeme, et jaemüük, kui sellesse autod sisse arvestada, kasvab, ent pea kõigis muudes valdkondades see langeb.

Rääkides tulevast aastast, märkis Uusküla, et oodata võib automüügi langust, kuid ka muude kaupade müük ei kasva, sest auto on suhteliselt kallis ja tänavu ostetud sõidukist jääb pere-eelarvesse auk natuke pikemaks ajaks.

"Tõenäoliselt näeme uut väikest langust tarbimises," prognoosis ta ja tõdes, et midagi helget ei ole seetõttu lähitulevikust näha.

"Just seepärast, et aasta algul tulumaks tõuseb kaks protsendipunkti. Sama palgaga saab vähem kätte. Palgatõusud tulevad vaikselt, Eestis tihti kevade jooksul, aga see raha kulub sellesama tulumaksutõusu kompenseerimiseks ja vaikselt automaksu maksmiseks," kirjeldas Uusküla.

Analüütik lisas, et kuna suvel tõuseb ka käibemaks, annabki kõik see kokku efekti, et keskmise palga ostujõud on järgmisel aastsal tõenäoliselt veidi väiksem, kui ta oli sellel aastal. Veidi leevendust pakub intressimäärade langus, mis jõuab ka inimeste laenumakseteni.

Soe sügis lükkas talvekaupade ostmist edasi

Kaubamaja AS-i juhatuse liige Erkki Laugus ütles, et jaemüügi langus tuleneb mitme ebasoodsa asjaolu kokkulangemisest. Tarbijate kindlustunde indeks on üle aastakümnete madalaim ja seda peab Lauguse sõnul tähelepanelikult jälgima, sest just see peegeldab tarbijate reaalset meelestatust ja nägemust lähituleviku trendidest.

Ta märkis, et lähenevate ebasoodsate maksumuudatuste eel on tarbijate tulevikuvaade selgelt negatiivne ja usk olukorra kiiresse paranemisse madal.

"Keerulistel aegadel lükatakse edasi ka kestvuskaupade oste. Kuna ka kinnisvara ostud on madalseisus, siis on loomulik, et kodukaupade ja elektroonika müük liigub siin sarnases rütmis. Rõivad ja jalanõud on grupid, mis on viimastel aastatel liikunud vajaduspõhise ostmise suunas. Kuna suvi oli erakordselt hea ja ka september rekordsoe, siis sügis- ja talvekaupade müük on olnud sellest oluliselt mõjutatud," tõdes Laugus.

Samas on Lauguse sõnul toiminud väga hästi kampaaniad ja see näitab, et tarbijad teevad tähtsaid otse soodsamatel perioodidel.

"Ostukäitumine üldiselt liigubki hetkel emotsionaalselt ratsionaalsele," lisas Laugus.

Tema hinnangul mõjutab jaemüügile selgelt negatiivset mõju hoogustunud reisimine, sest võtab tarbijatelt kaks olulist ressurssi – aja ja raha. Ka ei tohi alahinnata turismi osakaalu vähenemist.

"Tallinnas on Soome turistidel olnud küllaltki oluline roll, eriti just kesklinna ostukohtade vaates. Täna näeme põhjanaabrite madalat reisiaktiivsust ja ka väga vaoshoitud ostukäitumist. Majanduse negatiivne käekäik Soomes on oluliselt muutnud ka sealsete tarbijate käitumist," tõi Laugus välja.

Tema hinnangul aasta lõpul hoogustuv automüük siiski teiste kaupade jaemüüki märkimisväärselt ei mõjuta, sest majanduse hetkeolukorras jääb autovahetus paljudele lihtsalt kättesaamatuks.

"Kahjuks ei jäta ka riigi käitumine kodanikele suuri võimalusi oma otsuseid mõistlikult teha. Ainuüksi see fakt, et ametlikud automaksu määrad ja arvestused jõuavad inimesteni kaks kuud enne maksuperioodi algust, näitavad ilmselgelt, et antud maksu puhul pole tegu keskkonnasäästliku käitumise poole suunamisega, nagu väidetud on, vaid lihtsalt raha korjamisega kodanike rahakotist," ütles Kaubamaja juhatuse liige.

Milline on nende muudatuste ja ka uue käibemaksumuutuse täielik mõju jaekaubandusele, saab Lauguse sõnul näha alles järgmisel aastal ja see ei saa kindlasti olema positiivne.