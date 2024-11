Registreerimistunnistuselt puuduv CO2 näit toob osale autodest soodsama maksu

Sõidukiomanik võib avastada, et peab tasuma mitu korda suuremat automaksu ja registreerimistasu kui mõne teise sama marki auto omanik ning põhjuseks on mõnede autode registreerimistunnistuselt puuduv CO2 näit. Niisuguseid sõidukeid on transpordiameti andmetel Eestis üle 135 000.

Tuleval aastal kehtima hakkav automaks ja registreerimistasu on üles ehitatud sõiduki CO2 näidu peale, kuid esmaspäeval kirjutas Delfi, et kõigil autodel ei pruugi seda näitu registreerimistunnistusel olla.

Nimelt müüb mõni autosalong sõidukeid, mille CO2 näit on kirjas, mõni teine jälle niisuguseid, millel need andmed päritoluriigi registreerimistunnistusel puuduvad ja sel juhul ei kanta neid ka Eesti registreerimistunnistusele.

Automaksu välja töötanud rahandusministeeriumi andmetel tekivad suurimad erinevused Euroopa Liidu turule toodetud sõidukite, millel on WLTP-metoodikaga arvutatud CO2 näit, ning näiteks USA turule toodetud sõidukite vahel, millel see näit puudub. Ilma CO2 näiduta on tavaliselt ka enam kui 20 aastat tagasi EL-i siseturule toodetud sõidukid, sest siis polnud autotootjatel selle mõõtmine ja avaldamine kohustuslik.

Ilma CO2 näiduta autode automaks arvutatakse sõiduki võimsust, massi ja vanust arvestava valemi järgi ning transpordiameti kinnitusel ei ole sellise sõiduki müümises midagi kriminaalset.

Väljaanne arvutas, et 2020. aasta Dodge Challengeri puhul tähendab CO2 näidu olemasolu registreerimistunnistusel automaksukalkulaatori järgi 1722-eurost aastamaksu ja 10 608 euro suurust registreerimistasu, samas kui auto puhul, mille tunnistusel see näit puudub, on aastamaks 750 eurot registreerimistasu 3804 eurot.

Transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra ütles, et mida rohkem erinevad sõiduki andmed keskmisest sõidukist, seda suuremaks läheb erinevus mootorsõidukimaksudes. Ta lohutas, et kuna keskmisest võib erineda mõlemale poole, siis osa võidavad ja teised kaotavad.

Ka rahandusministeerium tõdes, et ehkki CO2 näiduta sõidukitele referentsväärtuse leidmise meetod ei ole täiuslik, tuleb erinevustega leppida.

Transpordiameti andmetel on liiklusregistris CO2 näiduta sõidukeid 136 766, mis moodustab 21 protsenti liiklusregistris olevatest sõidukitest. Nendest 132 989 sõiduki vanus on enam kui 10 aastat.