Automaksu tulek on toonud autoturule aastalõpu osturalli

Oktoobris müüdi autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmetel Eestis 2673 uut autot, mida on septembriga võrreldes 600 võrra enam. August oli autoturul veel väga vaikne, siis müüdi 1681 autot. See tähendab seda, et kahe kuuga on müük kerkinud 60 protsenti.

Oktoobris müüdud uutest autodest enam kui pooled olid hübriidid. Diiselmootori populaarsus on samuti järsult kasvanud ja neid müüdi peaaegu sama palju kui bensiinimootoriga autosid. Elektriautode müük on aga jätkuvalt marginaalne – oktoobris müüdi 119 autot.

AMTEL-i juht Meelis Telliskivi usub, et autoostubuum kestab kuni uue aastani, mil autode registreerimistasu jõustub.

"Üks põhjustest on kindlasti tulevane automaks ja oktoobrisse sattusid ka mõningad suuremad tehingud. Ma arvan, et novembris kindlasti müük jääb sellesse kanti. Kas just veel suuremat kasvu tuleb, on raske loota, aga kindlasti eelmise aasta november ja detsember ületatakse," rääkis ta.

"Ma usun, et aasta lõpp on selline periood, kus enamik automüüjaid oma puhkused tühistavad ja lükkavad need järgmisse aastasse, sest see tõotab tulla üsna kiire ja töömahukas," sõnas Elke Tallinna tegevjuht Raido Rosenfeld.

Kibedad tööpäevad on ka liisingufirmadel.

"Liisingutaotluste arv on kasvanud umbes 50 protsenti võrreldes eelmise aastaga ja seda septembris. Oktoobris oli kõigi aegade rekord nii mahtudes kui ka tükkides ja näeme, et see ilmselt jätkub ka novembris-detsembris," rääkis SEB kommunikatsioonijuht Silver Vohu.

"Eriti just erakliendid on aktiviseerunud, aga on näha ka äriklientide aktiviseerumist. Põhjuseks muidugi automaks, aga äriklientidele ka maksuselgus, et teaks arvestada, mis on järgmiste aastate kulud ja sellest oma otsuseid teha," lisas ta.

Tohutu nõudlus on tekitanud olukorra, kus kõiki masinaid ei pruugi laos jätkuda.

"Täna juba ongi see olukord, et osasid mudeleid ei ole laost võtta ja nende tarned ongi aastas 2025. Kuigi enamikus mudeleist siiski mingi valiku leiab, aga kui kliendil on mingi spetsiifiline soov varustuse, värvi osas, siis seda konkreetset autot ei pruugi enam laos olla," rääkis Rosenfeld.

Kui aga uusaastašampus joodud, järgneb autoturul vaikelu.

"Ma loodan, et ikka mingi tegevus toimub, aga kindlasti järgmise aasta alguses on müüginumbrid tunduvalt väiksemad," ütles Telliskivi.