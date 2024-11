Sõiduki registreerimistasu tagasisaamise kord on veel loomisel

Kui suurema osa Eestisse toodavatest autodest müüb Mobile Autokeskus ära kohapeal, siis väiksem osa müüakse uuesti Eestist välja. Mobile Autokeskus on seetõttu Eesti suurim kasutatud sõiduautode eksportija.

Autode maaletoomisel Mobile Autokeskus registreerib need Eestis, seetõttu on ettevõte otseselt huvitatud, et autode uuesti välismaale viimisel registeerimistasu ruttu tagasi saaks. Kuid registreerimistasu tagasisaamise korda veel pole.

"Seaduses on see üsna üheselt kirjutatud, aga kuidas see käima peab ja mille alusel, kelle poole pöörduda, see on täiesti arusaamatu veel siiamaani," ütles Mobile Autokeskuse juhataja Silver Havamaa.

"Praegu on seal väga lakooniline lause, et sellel hetkel olev minister otsutab oma määrusega. Aga sellega ka asi piirdub hetkel," lisas ta.

Lisaks automüüjatele on sellisest tagastusest huvitatud ka Eesti ettevõtted, kes sõiduautosid, kaubikuid ja väikebusse spetsiaalseteks tarbesõidukiteks, näiteks kiirabiautodeks ümber ehitavad ja siis need välismaale müüvad.

Rahandusministeerium polnud nõus väitega, et seaduse koostamises on seetõttu vigu.

"Õigus saada registeerimistasu tagasi on seaduses olemas. Nüüd see peenmehaanika ehk mis dokument selleks tuleb teha ja kuidas see kõik toimub, see tuleb tõepoolest ministri määruse alusel. Siin on väike aga. Kuna see nõuab tehnilist tööd ja IT-arendusi, siis kui selline juhus peaks tekkima, siis avalduse selle tasu tagasisaamiseks saab esitada 1. juulist," selgitas rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Erle Kõomets.

Registreerimistasu kogub ja ka selle tagastamist korraldab transpordiamet.

"Juba seaduse väljatöötamise ajal oli selge, et nii suurel projektil – IT-arendused ja kõik väikesed nüansid ja keerukused, mis selle mootorsõidukimaksuga kaasas käivad –, seda kõike 1. jaanuariks valmis arendada ja teha lihtsalt ei olnud realistlik," rääkis transpordiameti sõidukite registriosakonna juhataja Märten Surva.

Surva lisas, et enne juulit eksporditud autodele makstakse registreeristasu välja tagasiulatuvalt.