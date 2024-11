Helme: ka siinsed ukrainlased ei peaks saama kohalikel valimistel valida

EKRE esimees Martin Helme ütles, et EKRE on valmis toetama valimisõigusega seonduvalt põhiseaduse muutmist, kui see välistab valimisõiguse kolmandate riikide kodanikele. Eestis elavate Ukraina kodanike valimisõigust Helme ei toeta.

"Kui me räägime sellest valimisõiguse piiramisest, siis meie kindel seisukoht on, et me seda igal juhul toetame. Me oleme seda ise vedanud. 10 aastat oleme rääkinud sellest, et valimisõigus peab olema piiratud kodakondsusega nii

kohalikel kui ka riigikogu valimistel, sinna lisandub loomulikult siis paratamatult Euroopa Liidu riikide kodanike valimisõigus," ütles Helme ERR-ile.

"Meie ei räägi mingisuguste spetsiifiliste riikide kodanike valimisõiguse äravõtmisest, vaid me räägime ikkagi sellest, et kõikide kolmandate riikide kodanike valimisõigus on vale ja see peab olema piiratud ainult Eesti ja pluss Euroopa Liidu kodanikega. Kui selline lahendus on, siis sellele me oma toetuse igal juhul anname," lisas ta.

Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras (Eesti 200) ütles, et eelnõu järgi oleks valimisõigus kohalikel valimistel Eesti, Euroopa Liidu, NATO riikide ja Šveitsi kodanikel ning sinna on lisatud võimalus sõlmida leping erinevate riikidega, kelle Eestis elavatel kodanikel võimaldatakse õigus valida. Selle eesmärk on võimaldada tulevikus valimisõigus Eestis elavatele Ukraina kodanikele.

Helme rõhutas, et EKRE kindlasti ei toeta seda, et Eestis elavad Ukraina kodanikud valida saaksid. "Ukraina kodanikud on Vene kodanike järel teine suurim hulk mittekodanikke, kes siin valida saavad. Ma ei näe ideoloogiliselt, et mis see iva on, et me mõnele slaavi riigile anname valimisõiguse, mõnele slaavi riigile ei anna. Kusjuures me kõik teame, siin olevad Ukraina kodanikud on

tihtilugu topeltkodanikud Vene riigiga, neil on kaks passi taskus. Me teame kõik, et siin olevad ukrainlased on valdavas enamuses venekeelsed ja Vene inforuumis. Ma ei hakka sildistama, et putinistid, aga kindlasti ei ole nad väga palju erineva maailmavaatega ja valimiseelistusega võrreldes sellega, mis on siinsed Vene kodanikud," kommenteeris Helme.

Hendrik Terras rääkis, et koalitsiooninõukogu kujundab lõpliku otsuse esmaspäeval ning tema nägemuse järgi võiks eelnõu hiljemalt kolmapäeval riigikogule üle anda.