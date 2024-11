Ossinovski ei toeta valimisõigusega seoses põhiseaduse muutmist

Jevgeni Ossinovski hinnangul teeb põhiseaduse muutmine agressorriikide valimisõiguse küsimuses Eesti julgeolekule karuteene.

"Täna otsustas minu erakond asuda toetama põhiseaduse muutmist valimisõiguse tühistamiseks, mis jätab 70 000 Eesti püsielanikku võimaluseta kohalikes asjades kaasa rääkida. Ma ei saa seda otsust toetada," kirjutas Ossinovski sotsiaalmeedias.

"On tõsine risk, et see samm teeb Eesti julgeolekule pikemas perspektiivis tõsise karuteene, kuna heidab riikliku kahtlusevarju tervele ühiskonnagrupile. Mul on kahju, et erakond murdus selles põhimõttelises küsimuses ajakirjanduse ja konkurentide surve all," lisas ta.

Koalitsiooninõukogu leppis esmaspäeval kokku, et soovitab oma riigikogu fraktsioonidel põhiseadust kiirkorras muuta, et kohalikel valimistel agressorriikide kodanikud valida ei saaks.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et tuli koalitsioonipartneritele vastu.

"Olukorras, kus me saame aru, et ainult meie ettepanekut toetama ei tulda, me tegime kompromissi. See tähendab, et nii Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanek valimistel registreeruda läheb lähiajal töösse ja ka põhiseaduse muudatus, kui homme sotside juhatus ja fraktsioon sellele heakskiidu annavad," ütles Läänemets.