Vabapidamiskanu pidav talu jääb EL-ilt üle võetud määruse tõttu toetusest ilma

Ametkonnad tahavad Harjumaal võimalikult looduslähedaselt kanu kasvatava talu ilma jätta toetusest, sest ametnike hinnangul ei vasta lindude pidamisviis määrusele. Ametnikud tunnistavad ka ise, et euroliidust üle võetud määrus on mõeldud suurkanalate kohta, aga midagi pole teha, sest erandeid see ette ei näe.

Ahisilla talus peetakse kanu portsjonkarjatamise meetodil: linnud saavad vabalt rohumaal siblida, öösiti majakeses õrrel magada.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) kontroll aga otsustas, et kanade pidamise tingimused ei vasta reeglitele, sest lindudel puudub allapanu ja ka majakeses on ühel ruutmeetril liiga palju linde.

"Kanadel peab olema määruse järgi allapanu vähemalt kolmandiku osas kanapidamishoone pinnast, aga kuna meie kanad on rohumaal, siis neile ei ole allapanu vajalik ega ka mõistlik kasutada. Ja teine, mida ei võetud arvesse, et kuna meie kanad on õues, siis ei arvestatud ruumi pinda, kus kanad käivad meil magamas ja munemas, ja arvestati viisil nagu kanad oleks seal kogu aeg kinni. Ja sel viisil me ei vasta kahjuks kanade tiheduse nõudele," selgitas Ahisilla talu peremees Timo Varblas.

PTA käis kanade heaolu kontrollimas 26. augustil, mõni päev pärast Maalehes ilmunud artiklit, kus pererahvas kurtis, et kontrolle ja nõudeid väikestele talunikele on ebaproportsionaalselt palju.

PTA juhtivspetsialist Leone Kotka sõnul kontrollitakse kõiki talusid, kes esimest korda taotlevad loomade heaolu toetust ning kontrollide ajakava pandi paika juba juulis ja ei ole seotud kriitiliste väljaütlemistega.

"22. augustiks olid kõik valimid ja plaanid meil juba tehtud, see ei puutunud üldse asjasse. /.../ Selle vastu keegi ei vaidle, ei vaidlegi, et neil on väga suur karjatamisala. Aga meie kontrollides me lähtume siiski regionaal- ja põllumajandusministeeriumi määrustest, mis näeb ette, et toetuse taotlejal peab olema loomakasvatusehitis või -hoone, kus ta kanu nõuetekohaselt peab," rääkis Kotkas.

Amet möönab, et kehtiv määrus reguleerib kanade heaolu suures kanalas ning ei näe ette erandeid vabapidamisele. Määrus on pärit aastast 2023 ja regionaalministeeriumi sõnul on tegu Euroopa Liidu alusmäärusega, mis võeti muutmata kujul üle.

"Kuna tegemist on mitte ainult siseriikliku määrusega, vaid ka Euroopa Liidu õigusaktiga, siis selle muutmine nii kiiresti ei käi. Aga me oleme teemast teadlikud ja juba otsime siin lahendusi," ütles regionaalministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel.

Pärtli sõnul jääb tänavu talu toetusest ilma, sest seda taotledes oleks pere pidanud teadma, millistele nõuetele peavad kanade pidamise tingimused vastama. Kuna kontrolli kohaselt rikkus Ahisilla talu mitut nõuet, siis määruse järgi on PRIA-l õigus vähendada toetust 125 protsendi ulatuses. Ministeeriumi sõnul sel juhul jääb talu kogu toetusest ilma, aga lisaraha neilt ei nõuta ja trahvi ei tehta.