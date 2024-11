Sõja 983. päev. ISW: Põhja-Korea ei lahenda Vene sõduripuudust

Oluline laupäeval, 2. novembril kell 22.30:

- Allatulistatud drooni rusud kahjustasid Kiievis eluhoonet ja kontorit;

- USA kindral Ben Hodges: Vene tuumaähvardustele ei tohi järele anda;

- Rünnakus Dnipropetrovski oblastis sai vigastada kaheksa inimest;

- Zelenski: Venemaa saab droonide komponente riikidest, kust ei peaks neid saama;

- Ukraina sõjaväeluure kirjeldas sõtta asuvate põhjakorealaste varustust;

- ISW: ilmselt ei lahenda Põhja-Korea sõdurid Vene vägede inimressursi puudust;

- Venemaa teatas veel kahe küla vallutamisest Ukrainas;

- Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga kolm raketi- ja 52 õhurünnakut;

- Zelenski: Põhja-Korea osalemine Euroopa sõjas on oht kogu maailmale;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1270 sõdurit.

USA kindral Ben Hodges: Vene tuumaähvardustele ei tohi järele anda

USA peab lõpuks mõistma, et Venemaal ei ole tuumarelvade kasutamisest midagi võita, küll aga on tal palju võita nendega ähvardamisest, mistõttu ei peaks USA end Ukraina toetamisel vaos hoidma, ütles USA Euroopa maavägede endine ülem kindralleitnant Ben Hodges usutluses BNS-ile.

Erukindral kritiseeris teravalt USA vastumeelsust lubada ukrainlastel kasutada Läänes toodetud relvi legitiimsete sihtmärkide vastu Vene territooriumil.

"Ma arvan, et see praeguse valitsuse poliitika on skandaalne ja ma ei ole sellega üldse nõus. Ukrainlaste kammitsemiseks pole ühtki õiguslikku, moraalselt, taktikalist ega sõjalist põhjust," ütles Hodges.

Tema sõnul tuleneb USA praegune poliitika ülemäärasest hirmust, et Venemaa laseb käiku tuumarelvad.

"Me tuleme sel viisil vastu Venemaa türanniseerimispoliitikale. Ja see on kestnud üle kahe aasta. Me peame lõpuks aru saama, et Venemaa blufib," lausus Hodges.

Zelenski: Venemaa saab droonide komponente riikidest, kust ei peaks neid saama

Venemaa ründas Ukrainat oktoobris üle 2000 Shahed-tüüpi drooniga, mille valmistamiseks oli saadud komponente riikidest, kust venelased ei peaks neid saama, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"See partii Shahede tähendab üle 170 000 komponenti, mis poleks pidanud kunagi Venemaale jõudma. Kiibid, kontrollerid, protsessorid ja teised komponendid on Venemaale vajalikud, et selle terroriga jätkata," lausus ta.

"Kõik need komponendid on pärit väljastpoolt Venemaad, kahjuks firmadest Hiinas, Euroopas ja USA-s," lisas Zelenski.

Rünnakus Dnipropetrovski oblastis sai vigastada kaheksa inimest

Vene vägede rünnakus Dnipropetrovski oblastis sai vigastada kaheksa inimest, nende seas kaks last, ütles oblasti kuberner Serhi Lõsak.

Pärast seda, kui Dnipro linnas hakkas kõlama õhuhäire, toimus linnas plahvatus.

Vene vägede rünnakus sai kannatada ka linna taristu, ütles Lõsak.

Ukraina sõjaväeluure kirjeldas sõtta asuvate põhjakorealaste varustust

Oktoobri viimasel nädalal viis agressorriik Venemaa üle 7000 Põhja-Korea sõduri Ukrainaga piirnevatele aladele, näitavad Ukraina sõjaväeluure (GUR) andmed.

Põhja-Korea väed toodi kohale vähemalt 28 Vene kosmosejõudude transpordilennuki abil. Need väed on relvastatud eelkõige 60-mm miinipildujatega ja automaatrelvadega AK-12, teatas GUR.

Lisaks on GUR-i andmetel antud Põhja-Korea sõjaväelastele kuulipildujaid, snaipripüsse, tankivastaseid rakette Feniks ja tankitõrjegranaate RPK-7.

Samuti on põhjakorealased ehk "eriburjaadid", nagu neid Vene okupatsiooniarmees kutsutakse, varustatud öövaatlusseadmete, termokaamerate, kollimaatorsihikute ning binoklitega.

Allatulistatud drooni rusud kahjustasid Kiievis eluhoonet ja kontorit

Kiievi Svjatosõnski linnaosas asuva elumaja ülemistel korrustel Vene drooni tõttu puhkenud tulekahju levis ligikaudu 50 ruutmeetri suurusele alale, teatas Ukraina riiklik hädaabiteenistus. Tulekahju on kustutatud.

Rünnak kahjustas mitut korterit hoone 15. ja 16. korrusel ning kõige rängemalt sai purustusi viimane korrus.

Kohalike võimude teatel evakueerisid esmareageerijad 18 elanikku. Üks vigastatu viidi kohalikku haiglasse, ütles Kiievi linnapea Vitali Klitško.

❗️Russian drone attack on Kyiv!



Fire and damaged apartments of a multi-story building, also fire broke out in a 9-story building. Debris reported in a 4 districts of the city. Several people were injured! pic.twitter.com/EvzZ51T68a — The Ukrainian Review (@UkrReview) November 2, 2024

Allatulistatud drooni rusud tabasid Kiievis Ševtšenkivskõi rajoonis asuvat büroohoonet, põhjustades ühel korrusel tulekahju, teatas Klitško.

Rususid leiti ka linna Solomianskõi, Dniprovskõi, Petšerski ja Holosiivski rajoonist. Kiievi linna sõjaväevalitsuse teatel sai rünnakus kahjustada mitut autot.

Laupäevane rünnak on viimane droonirünnakute seeriast, mis on suunatud Ukraina pealinna tsiviiltaristu vast. 29. oktoobril ründas Venemaa Kiievit droonidega, vigastades kuut inimest Kiievis Solomjanskõi rajoonis, teatasid võimud.

Ukraina õhutõrje hävitas öösel 39 Venemaa drooni 71-st, mis lasti välja viimase õhurünnaku ajal, teatasid Kiievi õhujõud laupäeval.

Õhujõud lisasid, et 21 drooni on "kohaliselt kadunud" ja viis on pöördunud tagasi Venemaale.

Venemaa ründas Ukrainat möödunud kuul üle 2000 ründedrooniga, mis olid suunatud nii tsiviil- kui ka sõjaväeobjektide vastu kogu Ukrainas, teatas Kiievi sõjavägi reedel.

Venemaa teatas veel kahe küla vallutamisest Ukrainas

Venemaa kaitseministeerium väitis laupäeval, et on kiiresti edasi liikudes vallutanud veel kaks küla Ida-Ukrainas.

Kaitseministeerium teatas, et Vene väed on vallutanud Kurahhivka küla Kurahhove tööstuslinna lähedal Donetski oblastis.

Samuti teatas Vene kaitseministeerium Peršotravneve küla vallutamisest Harkivi oblastis.

ISW: ilmselt ei lahenda Põhja-Korea sõdurid Vene vägede inimressursi puudust

Tõenäoliselt ei suuda Põhja-Korea Vene vägede inimressursi muredele pikaajalist lahendust pakkuda, hoolimata Põhja-Korea välisminister Choe Son-hui kommentaaridele, et Pyongyang on valmis Venemaad sõjas tähtajatult toetama, märkis mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

USA kaitseminister Lloyd Austin teatas, et Vene väed kannatavad üle 1200 kaotuse päevas (ehk umbes 36 000 kaotust kuus). Hiljutiste USA hinnangute kohaselt värbab Venemaa umbes 25 000–30 000 uut sõdurit kuus, mis tähendab, et Venemaa ei suuda oma praeguseid kaotusi asendada.

8000 Põhja-Korea sõdurit, kes valmistuvad Kurski oblastis lahingusse astuma, esindavad seega umbes ühe nädala kaotusi kogu rindejoonel, märkis instituut.

Põhja-Korea on andnud Venemaale hinnanguliselt 12 000 sõdurit.

Jääb ebaselgeks, kuidas Venemaa täpselt kavatseb Põhja-Korea sõdureid rakendada, kuid Põhja-Korea vägede kaasamine ründeoperatsioonidele toob suure tõenäosusega kaasa kõrge Põhja-Korea ohvrite määra, lisas ISW.

Ukraina väed Tšassiv Jari linna lähistel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga kolm raketi- ja 52 õhurünnakut

Venemaa kasutas rünnakutes viit raketti ja 73 liugpommi, edastas Ukraina kindralstaap.

Ukraina positsioone rünnati ka 400 kamikaze-drooniga.

Zelenski: Põhja-Korea osalemine Euroopa sõjas on oht kogu maailmale

Ukraina vajab oma liitlastelt luba kasutada kaugmaarakette Venemaa vastu seoses Põhja-Korea sõjaväelaste saabumisega rinde lähedale, viimaste osalemine sõjas on oht kogu maailmale, ütles reedel Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Me näeme kõiki kohti, kuhu Venemaa koondab oma territooriumil Põhja-Korea sõjaväelasi – kõiki nende laagreid. Me võiksime rünnata ennetavalt, kui meil oleks võimekus rünnata piisavalt kaugele," ütles Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

"See sõltub meie liitlastest. Selle asemel, et anda meile hädavajalikud võimekused kaugmaarünnakuteks, Ameerika vaid vaatab, Suurbritannia vaid vaatab, Saksamaa vaid vaatab. Kõik ainult vaatavad, samal ajal kui Põhja-Korea armee valmistub ründama ukrainlasi."

"Põhja-Korea osalemine Euroopas sõjas on oht kogu maailmale. See on oht, mis tuleb peatada," rõhutas Zelenski.

"Kõik maailmas, kes tõesti tahavad, et see Venemaa sõda Ukraina vastu ei laieneks ja et sõda ei laieneks Euroopast teistesse maailma piirkondadesse, kõik peavad tegema enamat kui lihtsalt vaatama. Peame tegutsema," lausus ta.

"On vaja, et sõnad sõja eskaleerumise ja laienemise lubamatuse kohta langeksid kokku tegudega."

Ta märkis, et Venemaa sõda toetavad logistikaahelad riikide vahel on hästi teada ja need tuleks sulgeda. Suurim võimalus selleks oleks Hiinal, kes on otsustanud hoopis jääda kõrvaltvaatajaks.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1270 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 697 680 (võrdlus eelmise päevaga +1270);

- tankid 9170 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 18 487 (+17);

- suurtükisüsteemid 20 076 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1244 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 994 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 117 (+28);

- tiibraketid 2628 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 28 114 (+76);

- eritehnika 3583 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.