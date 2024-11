Võro keele nädal kutsub vanemaid üles lastega rohkem võro keeles rääkima

Vana-Võromaal algas esmaspäeval 19. võro keele nädal. Võrus asuva Kreutzwaldi kooli vahetundides lauldi võro keele nädala alguse puhul ühiselt võro keeles. Laulmine lastele meeldib, võro keel ka, aga oskusi napib, sest vanemad lastega võro keelt ei pruugi.

Selleks, et vanemad lastega ikka võro keelt kõneleks, tuli Võro Instituut tänavuse keelenädala puhul välja üleskutsega "Püsümi võro kiile pääl".

"Võrukesed lähevad väga kergelt eesti keele peale, kui nad räägivad lastega. See tähendab aga seda, et me täiskasvanutena võtame lastelt ära võimaluse kuulda võro keelt. Nii et seekord saigi siis tehtud ülekutse "Püsimi võro keele pääl", et anname lastele võimaluse kuulda võro keelt," selgitas instituudi direktor Rainer Kuuba.

"Et üks paremaid keele õppimise viise on raamatute lugemine, esitletakse võro keele nädalal ka mitut uut raamatut, millest üks on juba lastekirjanikuna tuntust kogunud Triinu Laane elurõõmu raamat "Poiss ja papa". See räägib ühest vanast ja ühest noorest mehest, kellele on teineteise jaoks palju aega ja kellest vanem on ka suur elurõõmuekspert.

"Papa arvates on elurõõm see, kui sul on aega teha ise süüa ja minna metsa seeni otsima ja käia armsates kohtades. See on see, kui meil on üksteise jaoks aega. See on universaalne lugu, mida võib jutustada enamus Eesti peresid. Igalühel on mõni lugu mõnest heast vanemast inimesest, kes on hoidnud nende väiksemaid lapsi ja andnud neile edasi midagi väga erilist," selgitas Triinu Laan.

"Poiss ja papa" anti võrukeelsena välja ka audioraamatuna, mida saab kuulata helüait.ee veebilehel.