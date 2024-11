Odinets: valijate registreerimine aitaks paremini neid kontrollida

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikme Eduard Odinetsi sõnul läks erakonna esimees küll koalitsioonipartneritega kompromissile valimisõiguse asjus põhiseaduse muutmist toetades, ent sotsid on jätkuvalt veendunud, et valimisõiguse kõigilt ära võtmise asemel oleks efektiivsem valijad allkirjastatud deklaratsiooni alusel registreerida.

Teisipäeva õhtul kogunevad teemat arutama Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus ja riigikogu fraktsioon, kuna erakonna esimehe Lauri Läänemetsa n-ö kompromiss koalitsiooninõukogus tekitas erakonnas sees tugevaid vastureaktsioone.

"Eks õhtune kogunemine näitab, kas erakonna juhatus ja fraktsioon üheskoos on valmis edasi liikuma selle kompromissiga. Aga arusaadav on see, et kogu diskussiooni keemistemperatuur on juba jõudnud sinna tasemele, et kõik peavad tegema mingeid kompromisse. Me peame kuidagimoodi selles teemas edasi liikuma ja see, et kaks paralleelset protsessi nüüd käima lükatakse, nii põhiseaduse muutmine kui seadusmuudatus sotsiaaldemokraatide ettepanekul, näitab kompromisside vajadust," rääkis "Terevisioonis" Odinets, kes ennustab erakonnas tulist diskussiooni.

Odinetsi sõnul on valimisõiguse küsimusega edasiminekul väga oluline see, et nimekirjast, kes ei saa hääletada, jäävad välja määratlemata kodakondsusega inimesed (nn halli passi omanikud – toim.). Sotsid on veendunud, et halli passi omanike hääletusõiguse säilimine on saavutatud kompromissi osa.

"Nendel hääletusõigus peaks säilima vastavalt saavutatud kompromissile. Niimoodi pannaksegi kirja, et määratlemata kodakondsusega isikutel säilib hääletamise õigus, sest neid ei saa siduda ühegi riigiga. Nad ei ole ühegi maailma riigi kodanikud, nad on Eesti ja Euroopa Liidu püsielanikud ja nendel see õigus peaks säilima. Neid ei saa mitte milleski süüdistada, mitte ühegi riigi tegevuses," selgitas Odinets sotside seisukohta.

Põhiseaduse muutmise teel valimisõiguse äravõtmise protsessil näeb Odinets erinevaid puudusi. "Praegu pole kellelgi ettekujutust, et kui põhiseadust kiirendatud korras muutma minna, siis kas see jõustub ja millal see jõustub, kuidas reageerib sellele õiguskantsler, kuidas reageerib vabariigi president. Keegi pole näinud veel põhiseadusmuudatuse sõnastust. Seda on lubatud teisipäeval-kolmapäeval poliitikutele näidata, ja sellest sõltuvad kõik protsessid. Seaduse muutmine on palju lihtsam ja kiirem ning midagigi saavutataks paralleelprotsessi tulemusena," rääkis põhiseaduskomisjoni liige.

Sestap leiavadki sotsid, et parem viis kuidagi kontrollida valijaid selle asemel, et võtta kõigilt mingid õigused ära, oleks valijate registreerimine. "Hakkame neilt küsima deklaratsiooni allakirjutamist ja sellega me saame eristada need, kes on Eesti vastu meelestatud ja kes ei ole. Praegu, kui me võtame kõigilt valimisõiguse ära, me justkui arvame, et kõik Eestis elavad valijad on justnagu Eesti vastu," rääkis Odinets.

Odinets leiab, et valimisõiguse äravõtmisega saavutatakse vastupidine efekt sellele, mida soovitakse ehk elimineerida julgeolekuoht Eestile. "Poliitiliste õiguste äravõtmine, kohaliku tasandi otsustusõiguse äravõtmine, poliitilises elus osalemise õiguse äravõtmine inimestelt keerab neid pigem Eesti vastu ja pigem suurendab julgeolekuohtu."