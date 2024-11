Saaremaa rebaseid niidab koerte katk

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuhi Ive Kuninga sõnul pole sellist rebaste suremist Saaremaal paarikümnel aastal täheldatud. Koerte katk inimestele nakkav ei ole, küll aga võivad sellesse haigestuda lemmikloomad.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas rääkis ERR-ile, et paar kuud tagasi said nad Aste jahimeestelt info, et rebaseid on hakanud kahtlaselt palju surema.

"Aga kui nüüd Lümanda mehed sama murega pöördusid, siis võtsime asja natukene laiemalt käsile ja pöördusime vetameti poole küsimusega, kas oleks võimalik uurida, mis meie rebastel viga on. Nad palusid saata meile ühe rebase korjuse neile uurimiseks ja kahjuks on see vastus sealt selline, et meil on metsades koerte katk," ütles Kuningas.

Jahimeeste seltsi hinnangul on koerte katkuga kaetud ilmselt terve saar, sest leitud on üle saja rebasekorjuse.

Kuna haigus on ohtlik koduloomadele, soovitab Kuningas neil koeraomanikel, kelle loomad on vaktsineerimata, selle nüüd ära teha.

Põllumajandus- ja toiduameti lääne regiooni juhtivspetsialist Terje Oper tõdes, et koerte katku tuleb rebastel ja kährikutel ikka ette ja see on maailmas väga laialt levinud viirushaigus. Operi sõnul pole ametini jõudnud infot, et Saaremaal oleks loomad sadade kaupa surema hakanud.

"Meile üks rebane ka toodi ja selle me saatsime laborisse uuringule ja küsisime, et me tahame teada marutaudi, koerte katku ja ka linnugripi suhtes seda tulemust. Ja eelmise nädala lõpus siis saabunud uuringu tulemus välistab marutaudi ja linnugripi, kuid oli positiivne paraku koerte katku suhtes."

Seda võib Operi sõnul siiski nentida, et koerte katk levib kogu Saaremaal.

"Meil on veel uuringus paar looma. Siis me saame ka otsustada, kui ulatuslikult ta üle saare on levinud. Kõik koera- ja valgete tuhkrute omanikud peaksid olema nii vastutustundlikud, et nad oma lemmikud kompleksvaktsiiniga kliinikutes loomaarstide juures ära vaktsineeriksid," rõhutas Oper.

Üle Eesti koerte katk Operi kinnitusel praegu levinud pole. Seda, kauaks haigus Saaremaal ringlema jääb, ei oska spetsialist ennustada.