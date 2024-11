Saaremaa armukelm võttis naistelt väärikuse ja raha

Saaremaa armupetis, 53-aastane Hannes Raja võttis vähemalt kümnelt naiselt nende väärikuse ja sadu tuhandeid eurosid. Seejuures on üllatav, et Saaremaa Casanoval aitab kohati ohvreid töödelda ka tema abikaasa. Seekordne "Pealtnägija" esitab selle loo taustal laiema küsimuse, kuidas saab tavainimene üldse sarivõlgnike ja pahalaste tausta kontrollida.

"Pealtnägija" on viimaste nädalate jooksul suhelnud kümne daamiga Eesti eri otstest ja Soomest. Kõik on 50-ndates eluaastates, mõndagi elus saavutanud ja selle käigus ka raha kõrvale pannud, kuid tundsid end ühel hetkel üksikuna. Seetõttu langesid nad sama armukelmi ohvriks, kes puges nende pähe ja tihti voodisse ning sai takkapihta kätte ka säästud. Lugu on nii delikaatne, et ohvrid on nõus esinema ainult anonüümselt.

Selle loo antikangelane, peamiselt Saaremaal elav Hannes Raja kaamera ees esinemisest keeldus. Ta möönis, et tunneb loos esinevaid naisi ja sai neilt raha, kuid kõik on tema sõnul ainult halbade asjaolude kokkusattumus ja üles puhutud mull.

Et ennast ohvriks nimetavaid naisi on palju, ei pane "Pealtnägija" intervjueeritavatele varjunimesid, vaid järjekorranumbri. Samuti pole mõtet iga kannatanu loo iga pööret lahata, sest juhtumid on väga sarnased. Piisab, kui öelda, et ohver number 1 tutvus temaga neli aastat tagasi ja ohver number 4 väljus suhtest alles poolteist kuud tagasi ning mitme naisega ajas ta liini paralleelselt. Valdavalt leidis ta nad tutvumisportaalist.

Tagantjärele selgus, et Rajal olid profiilid kõikvõimalikes suhteportaalides, alates Tinderist Date24-ni ja Rate'ist Iha.ee-ni. Tavaliselt kasutab ta eesnime Hannes või selle variatsioone, nagu Hann, Hanno või Annes, aga mõnikord ka Mart. Nii ongi ta siiani näiteks ühe ohvri telefonis kirjas kui Annes ja teisel Hanno.

"Ta pöördus minu poole, hakkas suhtlema väga familiaarselt kohe. Ja sellest nagu tekkis klapp," meenutas ohver nr 4. Ohver nr 3 meenutas: "No ta rääkis, et on kõva ettevõtja. Tal on raha." Ohver nr 1 lisas veel, et tema puhul ei tekkinud mõtetki, et tegemist võiks olla mingi luuseri või petturiga.

Üldjuhul jutustas mees, et on lahutatud või abikaasast lahus elav ehitusettevõtja, kes tegutseb Eestis ja Soomes. Jõukuse tõestuseks näitas kuldehteid, autosid ja rääkis korteritest nii Eestis kui Hispaanias.

"See võlgnik lõi endast siis, tänaseks saab öelda, optilise illusiooni, et tema on edukas ettevõtja Soomes ja temal raha liigub. /…/ Küllalt uhke Mercedesega sõitis sel ajal. Ja see kõik kokku, nii sõnad kui pilt lõidki tervikpildi, mille juurde ka käis usaldus," rääkis ühe kannatanu esindaja Tanel Riivits.

"Pealtnägija" palvel uuris Raja ka portaali Inforegister juht Marie Rosin. Hannes Raja nimega on seotud kaks firmat, mis tegutsesid lühidalt, kahjumlikult ja on nüüdseks sisuliselt lõpetatud. Mehe nimel pole uhket kinnisvara, vaid ta elab kortermajas Saaremaal Ridala külas koos oma abikaasaga. Ainus kokkupuude Soome ettevõtlusega on, et lahe teisel kaldal tegutses paar aastat tema naise koristusteenust pakkuv firma, mis lõpetas pankroti ja raamatupidamisrikkumise süüdistusega. Tagatipuks võeti Hannes Rajalt rohkete liiklusrikkumiste tõttu juhiluba ära. Ohvrid ütlevad, et ka nemad püüdsid mehe tausta uurida.

"Kui mina temaga tuttavaks sain ja ka guugeldasin, siis ma ei leidnud sealt midagi, mis nagu negatiivselt vastu kumaks. Ei olnud nagu ühtegi sellist infokildu, et võiks arvata, et tegemist on mingi petturiga," rääkis ohver nr 1.

Ka ohver nr 4 meenutas, et näiteks Google ei andnud midagi negatiivset. "Ma tõesti uskusin noormehesse. Ma arvasin, et tõesti on suur armastus," rääkis ta.

Riivitsa sõnul liitis kõiki naisi ühisosana see, et paljud olid üksikud või hiljuti lahutatud, jäänud ilma mehelikust tähelepanust. "Ja õnnetuseks see võlgnik oskas neid asju kombineerides ära kasutada osavalt."

"Pealtnägija" käsutuses on kokku ligi 500 sõnumit ja kirja Hannes Raja suhtlusest naistega, mis on nagu manipulatsiooni õpik. Tüüpiliselt läks suhtlus veebist üle SMS-idesse ja telefonikõnedesse, edasi kokkusaamisteni kohvikutes ja ühiste öödeni hotellis või mõnes korteris. Üks tema lemmikkoht randevuudeks oli näiteks Asa Spa Kuressaares, Tallinnas Europa hotell ja Go Shnelli.

Ohver nr 3 sõnul läks võrdlemisi kiiresti jutt edasi selle peale, et peaks ikka koos elama hakkama. Ohver nr 2 täiendab: "Iga hommik tulid telefoni sõnumisse roosid ja südamed. Et sa oled kindel, et saad omale hea mehe, kes hoolib ja hoiab sind."

Lääne-Harju politseijaoskonna juhi Lea Bärensoni sõnul ongi esmane etapp, kaks-kolm nädalat selline kraadimine, kus kelm kuulab maad ja õpib tundma oma tulevast, potentsiaalset ohvrit. "Millised on need nupud, millised on need tunded-emotsioonid, millele ta peab hakkama hilisemas raha küsimise faasis tegelikult vajutama," selgitas Bärenson.

"Esiteks ta tajub ära, et need naised ei ole väga vaesed või et neil on mingi võimekus raha teha. Ja teiseks, et nad on väga meeleheitel. Sellist olukorda oskab ta nagu väga oskuslikult ära kasutada," tõdes ohver nr 2.

"Ja muidugi ta suutis välja uurida, välja selgitada, et mul oli vaba raha. Mul oli just selline hetk, et mul tähtajaline hoius vabanes ja kuidagi kogemata ma rääkisin selle välja. Ja ta oskas kohe… kohe pressis selle… kohe suutis selle nn investeeringu välja mõelda. Ja mina, lollikene, olin kohe nõus sularaha andma," meenutas ohver nr 2.

Ühel oli äsja vabanenud hoius, teine oli raha kõrvale pannud oma ettevõtte asutamiseks, kolmas juhib väikest edukat äri ehk kõigil oli parasjagu vaba raha. Kirju ja tunnistusi kõrvutades joonistub välja, kuidas Hannes Rajal on kolm peamist legendi, mil moel raha küsida. Esiteks, et partnerid on talle võlgu ja mingi olulise objekti jätkamiseks on vaja kiiret rahasüsti. Bärensoni sõnul on kindlasti ohu märgiks see, et raha küsimine tuleb armastusavaldustega paralleelselt ja kannatanu või ohver pannakse tundma, et temast sõltub selle inimese päästmine.

Hannes Raja ise väidab, et objektid olid ehtsad, aga keeldus ühtegi aadressi nimetamast.

Teine tüüplegend oli tal, et juhtus autoavarii ning on vaja leida uus masin või kahju hüvitada. Näiteks ohvrile nr 1 pajatas ta 2020. aasta juulis, et tegi purjuspäi kõksu ja asja klaarimiseks ilma politseita on vaja maksta 3000. Selle kohta tehti ka võlakiri.

Hiljem selgus, et väidetava liiklusõnnetuse teine osapool Marek, kellele naine 3000 eurot kandis, on Hannes Raja kasupoeg.

Tähelepanuväärne on, et hiljem sattus väidetavalt avariisse ka Hannes Raja tütar, kelle auto olevat läinud mahakandmisele ja kuna isa andis tütrele enda oma, siis naised võiks aidata uue osta. Vähemalt ühele ohvrile väitis ta, et tütar koguni hukkus. Ja mõni andiski raha.

Hannes Raja lemmiklegend on aga ühise kodu rajamine, mida ta pakkus kõigile selle loo esinejatele, seal hulgas mõnedele samaaegselt. Ühele näiteks rääkis ja saatis pildid, et müüakse soodsalt pooleliolevat maja Nasval, teisele, et Orisaares asub kuldaväärt mereäärne krunt, kolmandale rääkis majast Maardu servas. Ainult et tehingu jaoks on ruttu vaja seemneraha ja selleks peaks naine kasvõi laenu võtma.

Kui naised kõhklesid või liigselt küsimusi küsisid, hakkas Raja hädaldama, et tervis on sant ja saatis endast muu hulgas pilte haiglas tilgutite all, siis mängis solvunut ning lõpuks meeleheidet. "Et kui sa mind rohkem ei aita, siis ma poon ennast üles. Head aega, rohkem ei näe. Aga paari päeva pärast oli ikkagi meil: anna andeks, et ma sulle niimoodi kirjutasin, aga mul on ikka halb olukord," rääkis ohver nr 1.

See pole kaugeltki ammendav loetelu Raja legendidest, aga ainuüksi selle loo neli peategelast andsid mehele või tema firmadele vastavalt ligi 27 000, 40 000, 3000 ja 25 000 eurot, pluss intressid ja viivised. Kusjuures osa neist võttis selleks ka ise laenu. Kõigi "Pealtnägijale" teadaolevate ohvrite kogusumma on vähemalt 200 000 eurot. Kui mitmel puhul sõlmiti mingid lepingud ja raha liikus ülekandega, siis pigem eelistas mees sula. Kusjuures mitme ohvriga kohtus Raja selleks Tallinnas, Mustamäel, Magistrali ostukeskuse juures. Ohver nr 4 tunnistab, et andiski mehele kord parklas ja teine kord ühes söögikohas lihtsalt rahapaki.

Alles tänavu juulis Hannese Rajaga tutvunud ohver number 4 lugu on eriti markantne. Nimelt saatis Hannes talle 14. augustil järjekordse osamakse saamiseks Tallinna järele tuttava. "Väidetavalt oli Hannes väga tööga hõivatud, tal oli Saaremaal objekt ja siis ta palus tuttavat naisterahvast, et tema transpordiks mind ilusti Saaremaale. Ja mina olingi nõus!" naeris ohver tagantjärele.

Blondiin, kes nimetas end Illeks, võttis ohvri Magistrali tanklas peale ja sõidutas Saaremaale algul väidetavat majakrunti vaatama ja seejärel mehe juurde Asa spaasse Kuressaares. Hiljem viis ohver fotode järgi kokku, et sohver oli Hannes Raja seaduslik abikaasa Piret.

Nii Hannes kui Piret Raja kinnitavad kategooriliselt, et see ei olnud nii.

Tagantjärele paistab kummastav, aga samal ajal, kui Hannes Raja mitme naisega pesapunumise juttu ajas, ilmus tänavu jaanuaris ajalehes Saart Hääl artikkel koos videoga, kus Hannes ja Piret Raja näitasid oma ühist, neljast korterist kokku ehitatud kodu Ridalas koos edeva sisustusega, kuhu kulus 90 000 eurot, ning rääkisid, et neil on ka korter Hispaanias.

Piret ja Hannes Rajast Saarte Hääles ilmunud lugu Autor/allikas: Kuvatõmmis

Ehkki lugu võeti Rajade palvel varsti veebist maha, märkas osa ohvreid seda ja hakkas tasahilju läbi kommentaaride üksteist leidma. Septembri alguses ilmus Facebookis juba konkreetne hoiatus Hannes Raja suhtes. Ohver number 4 ei uskunud aga isegi siis, et on petta saanud ja vahetas Hannesega veel septembri keskel kuumi kirju.

"Ma olin nii Hannese usku veel sel hetkel, ma ütlesin, et see on jama. Aga siis ma mingil hetkel, päevad hiljem hakkasin uskuma, et tõesti tegemist on jamaga," tunnistas ta.

Säästude kaotus on ränk, aga paljudele on veelgi valusam emotsionaalne ärakasutamine. Tähelepanuväärne on, et nii veebikommentaarides kui üks-ühele suhtluses teatasid Hannes või tema naine, et kui ohvrid palju kobisevad, jõuavad neist tehtud intiimvideod internetti.

Mitmed naised pöördusid eri aegadel politseisse, kuid kõigile teatati, et väljapressimise või kelmuse koosseisu pole. Bärensoni sõnul on kelmused oma olemuselt keerukad just seetõttu, et üksikjuhtumite pinnalt ei pruugigi kelmuse koosseis ehk see süütegu tegelikult üldse realiseeruda.

Ka pole tema sõnul iga makseraskus veel kelmus. Juriidiliseks koosseisuks on vaja, et raha küsijal polnud algusest peale kavatsust seda tagasi maksta ehk luuakse vale ettekujutus varalise kasu saamise eesmärgil. Bärenson toonitab siiski, et kõigist kahtlastest juhtumitest tuleks teatada, sest just siis joonistub pahauskne muster välja.

Teadaolevalt vähemalt kaks naist järgisidki soovitust ja pöördusid tsiviilkohtusse – üks Hannes Raja vastu isiklikult, teine tema firma vastu. Mõlemad võitsid, aga selgus, et lepingupooleks olnud firma on likvideerimisel ja Rajal endal on juba varasemast kukil hulk täitemenetlusi, nentis ühte kannatanut esindanud advokaat Tanel Riivits.

Hannes Raja enda sõnum kannatanutele läbi "Pealtnägija" on: "Teate, ma ütlen teile: need, kes kõik kaebasid, need ajagugi oma asja! /…/ Aga need, kes siin väga häält ei tõsta, nendele ma kindlasti maksan tagasi. Noh, muidugi mitte korraga, aga … korraga ei ole muidugi võimalik. Aga kes seal kõvad need haukujad, need mingugi oma asjaga edasi, kui tahavad. Mingu kaevaku, kuhu tahavad, kohtusse kasvõi."

Ühtaegu kõnekas ja naljaks on, et kui "Pealtnägija" tegi uurimise eesmärgil läinud nädalal ühte tutvumisportaali varikonto, kulus vaid mõni tund ja Hannes Raja näoga, aga seekord Mardi nimega mees võttis ühendust ja soovis suhtlema hakata. Siin jõuamegi ringiga küsimuseni – kuidas peaks tavainimene kontrollima, et mitte mõnele elukunstnikule laenu anda?

Ühelt poolt on hulk registreid, kus firmade või isikute maksekäitumist vaadata, aga kõik on kas ebatäielikud, tasulised või raskesti ligipääsetavad.

Näiteks maksehäiregeristris algab päring ühest eurost, aga see sisaldab ainult firmade nõudeid. Hannes Raja kohta näitab see vaid mõnesajaeurost nõuet. Eestis on olemas ka täiteregister, mis peaks näitama kõiki kohtust läbi käinud ja täitmata ehk hapuks läinud nõudeid, aga praegu saab seal päringut teha ainult inimene iseenda kohta ja peamiselt on tegu täiturite endi tööriistaga. Seetõttu ei saa me isegi täpselt kontrollida, palju Saaremaa sarivõlgniku suhtes täiteasju on. Justiitsministeerium küll lubab täiteregistri kõigile avada, aga seda on kogu aeg edasi lükatud, viidates tehnilistele probleemidele.

"Siin nüüd see tragöödia, kui nii võib öelda, seisnebki selles, et seaduse järgi peaks olema võimalik sellest registrist teha päringuid, aga praktikas see ei toimu," tõdes kannatanute esindaja Riivits.

Justiitsministeerium teatas siiski, et kavatseb täiteregistri korralikult tööle ajada ja ka kõigile avalikuks teha, kuid samas mingit konkreetset tähtaega ei soostunud andma.

