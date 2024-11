The Times: küsitlejad eksisid Trumpi suhtes, kuna mudelid eelistavad demokraate

Küsitlusfirmad alahindasid valituks osutunud presidendi toetust kolmandaid valimisi järjest vaatamata sellele, et nad kulutasid rahva meelsuse uurimiseks hinnanguliselt pool miljardit dollarit, märkis The Times ning viitas sellele, et Trump on võitmas oma konkurenti Kamala Harrist kõigis seitsmes kaalukeeleosariigis.

"Me arvame, et probleem on selles, et oleme liiga demokraatide-meelsed. Olime 2020. ja 2016. aastal liiga demokraatide-meelsed ning see näib jätkuvat," ütles uuringufirma YouGov juhtivteadlane Douglas Rivers lehele.

Ajastul, kus valijad jälgivad poliitikat üha vähem ja eiravad küsitlejate telefonikõnesid, pidid arvamusuurijad enne valimispäeva sellega leppima, et USA valijaskonnast täpse läbilõike saavutamine uuringu läbiviimiseks on raskem kui kunagi varem, tõdes leht.

Küsitlusfirmad püüdsid 2020. aasta presidendivalimiste järel, kui nende prognoosid osutusid viimase 40 aasta kõige ebatäpsemateks, oma mudeleid korrigeerida, aga siis tekkis hirm ülekorrigeerimise suhtes ning hakati rääkima, et küsitlused ülehindasid Trumpi toetust. Aga tegelikult osutus olukord vastupidiseks: vastajate koosseis veebipaneelides ja telefoniküsitlustes oli taas ebatäpne ega vastanud valijaskonna tegelikule koosseisule.

"Need ilmselgelt ei töötanud ja ma pean ütlema, et meil polnud kindlust, et need toimivad," ütles Rivers katsete kohta vastajate osakaale täpsustada, et Trumpi toetusbaasi paremini hõivata.

Trump saavutas kaalukeeleosariikides umbes kaks protsendipunkti kõrgema tulemuse, kui küsitlused ennustasid. Ometi oli kriitikuid vähem kui 2020. aasta valimiste eel avaldatud praegu kurikuulsa ABC News-Washington Posti uuringus, mis andis Bidenile Wisconsini osariigis 17-punktilise edumaa, kuid lõpuks võitis ta seal kõigest 0,6 protsendipunktiga.

"Arvestades seda, kuidas osariikide tulemused laekusid, olid küsitlustulemused palju paremad... Jäime lihtsalt süstemaatiliselt paari punktiga maha," tõdes Rivers.

Isegi selle valdkonna kõige vägevamad pidid Trumpi võidu suurust alahinnates häbenema, märkis The Times. Lugupeetud arvamusuurija Ann Selzer näitas eelmisel nädalavahetusel Iowas Harrisele neljapunktilist eduseisu, tekitades demokraatide seas palavikulist elevust. Lõpuks triumfeeris Trump Iowas aga 13 protsendipunktiga, kogudes 55,8 protsenti häältest, mis on märksa suurem toetus kui see oli 2016. ja 2020. aastal.

Üks väheseid küsitlusfirmasid, mis valimispäeval häbenema ei pidanud, oli Londonis asuv JL Partners (JLP), mis prognoosis Trumpile suuremat edu kui paljud teised, ennustades, et Trump võidab 287 valijameest. (Neljapäeva hommikul, kui selgumata on veel Arizona (11 valijameest) ja Nevada (6) hääled, on Trump kogunud 295 valijamehe toetuse – toim.)

Briti ettevõte kasutas mitmeid uuenduslikke strateegiaid, et jõuda valijateni, kes ei soovinud vastata telefoniküsitlustele ega liituda veebipaneelidega. Ta käivitas selleks isegi näiteks rakendusesisesed mängud, mis pakkusid boonuseid, et veenda valijaid lühiküsitlusele vastama.

"Enam ei saa ameeriklasi küsitleda ainult ühe meetodi abil," ütles JLP kaasasutaja James Johnson. "Paljud neist küsitlustest kasutavad endiselt üherežiimilisi küsitlusi, kas telefoni teel või ainult veebis."

Johnsoni arvates ei suutnud väljakujunenud küsitlusmeetodid piisavalt tabada Trumpi toetust töölisklassi valijate hulgas, sest nad on liiga hõivatud.

"Need on sinikraed. Nad ei hängi ringi, et küsitlustele vastata," ütles ta. "Seetõttu arvasime, et hea viis nendeni jõudmiseks on mängud või see, kui nad teevad veebis oste. Need on kiire ja kirgliku eluga inimesed, kes peavad vaeva nägema, et ots otsaga kokku tulla," selgitas ta.

Telefoniuuringud, nagu Selzeri küsitlus, kalduvad aga eelistama näiteks vanemaid, liberaalsete vaadetega naisi, kes on nõus teiega pikalt telefonis vestlema, ütles Johnson.

Kommenteerides seda, et ka veebiküsitlustes jääb Trumpi valijabaas alaesindatuks, märkis Johnson: "Inimesed, kes istuvad küsitlustele vastamiseks arvuti taha, on tõenäolisemalt noored, nad on tõenäolisemalt hõivatud, töötavad suurema tõenäosusega kodus."

"Mis on kõigil neil rühmadel ühist? Tõenäoliselt on nad demokraadid," lisas arvamusuurija.