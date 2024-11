Helga Kalm: ilmselt süüdistavad paljud demokraatide valimiskaotuses Bidenit

Helga Kalm rääkis "Ringvaates", et USA meedias kujutatakse Joe Bidenit praegu presidendina, kes oma ametis ei ole õnnestunud.

"Ja Ameerikas on vähe presidente, kes on olnud ametis ainult ühe ametiaja ja ka see annab teatava hinnangu Bidenile. Ta on küsitluste järgi ka üks ebapopulaarsemaid presidente USA ajaloos," lisas Kalm.

Kalm tõi saates välja Bideni ametiaja kolm negatiivset ja kolm positiivset tegu.

Enim on Kalmu sõnul saanud kriitikat see, et Biden otsustas esialgu teiseks ametiajaks kandideerida. Seetõttu võivad paljud just Bidenit Kamala Harrise valimiskaotuses süüdistada.

"Samas presidendiks saades jättis ta inimestele mulje, et ta on üleminekupresident, kes on ühe ametiaja ja sellega asi piirdub. Aga oli näha, et ta tervis muutub halvemaks, esinemistel tuli valesti ütlemisi. Võib-olla, kui ta oleks varem kandideerimisest loobunud, oleks demokraadid teinud läbi päris protsessi, valinud mantlipärija ja see inimene oleks saanud korralikult kampaaniat teha. Praegu Kamala Harrise kampaania jäi kindlasti väga lühikeseks. Ma arvan, et on palju neid, kes hakkavad demokraatide valimiskaotuses teda süüdistama," selgitas Kalm.

Kalm märkis, et negatiivsena mõjus valijatele ka see, et Bideni ametiajal võrreldes eelnenud Donald Trumpi ametiajaga kasvas illegaalne immigratsioon USA-sse neli korda.

Lisaks oli Kalmu hinnangul USA vägede Afganistanist välja tõmbamine tehtud kiirustades. "See jättis Ameerikast nõrga ja segase mulje. Sõjaväelased tõmmati välja, osa varustust jäi sinna, inimesed said surma. /.../ See jättis supervõimust saamatu mulje," märkis ta.

Bideni ametiaja üheks positiivseks märgiks peab Kalm seda, et ta taastas pärast Trumpi volatiilset ametiaega USA-s teatava rahu.

Lisaks leidis Kalm, et kuigi näiteks Eestis on Biden saanud palju kriitikat Ukraina abistamise kohta, siis täiemahulise sõja alguses tegi ta väga head tööd, jagades liitlastega luureinfot, tuues kokku NATO riigid ja tuues Ukraina selja taha suured liitlased Aasiast. "See on välispoliitiliselt Bideni positiivne kuvand, mis jääb kestma," lisas ta.

Kalmu hinnangul tegi Biden oma ametiajal ka hulga otsuseid, mis parandasid USA majandusolukorda. "Üks neist kõige jäävam on ühe triljoni suurune infrastruktuuri projekt, millega taastatakse sildu, luuakse internetiühendust," tõi Kalm näite.