Vseviov: Trump ootab Euroopalt suuremat panust julgeolekusse

"Ma arvan, et laias laastus on Trump ikka seesama Trump. Ta ju rääkis kõik need neli aastat, mil ta president ei olnud sellest, mida ta oleks tahtnud teha. Need on järjepidevad sõnumid ja nüüd hakkab ta uue hooga pihta," ütles Vseviov.

"Kui kaheksa aastat tagasi oli ta täiesti värske, uus tulija föderaaltasandi poliitikas, siis nüüd on tal neli aastat presidendi kogemust all ja kõigil neil inimestel, kes tema ümber toona olid ja kellest paljud loodavad ka nüüd ametikohta saada, on ka kogemus olemas. Nii, et ma arvan, et ta hakkab pihta hoogsamalt, kiiremalt ja konkreetsemalt. Muidugi mõjutab seda, mida president teeb ka see, mis maailmas toimub. Maailm on kaheksa aasta tagusega võrreldes päris palju muutunud. Kuidagi peavad need kaks asja kokku saama - reaalsus ja tema soovid selle reaalsuse kujundamise osas," lausus Vseviov.

Vseviovi sõnul võib praeguse administratsiooniga võrreldes oodata muutust välispoliitikas.

"Selles ei ole vähimatki kahtlust. Nii tooni osas, kui prioriteetide osas, võib-olla ka mõnede poliitikate osas. Aga meie jaoks on palju samamoodi. Need põhilised tegurid, millest Eesti julgeolek ja julgeolekupoliitika tõukub, on muutumatud ja on endiselt eelkõige seotud sellega, et saavutada õiglane ja püsiv rahu Euroopas," lausus Vseviov.

"Putin ei ole eesmärke muutnud, ei ole muutnud ka meie. Selleks, et õiglast ja püsivat rahu saavutada, on tarvis atlandiülest koostööd, on tarvis toetada Ukrainat, tõsta agressiooni hinda. Kõige sellega püüame jätkata, olgu Ameerikas president demokraat või vabariiklane," sõnas Vseviov.

Vseviov kommenteeris ka Trumpi kampaania ajal kõlanud lubadust, et ta lõpetab ametisse saades sõja Ukrainas 24 tunniga. "Selle sõja saab lõpetada 24 tunniga Vladimir Putin, kui ta tõmbab oma väed Ukrainast välja ja läheb tagasi nendesse piiridesse, mis rahvusvaheliselt Venemaale tunnustatud on. Et keegi teine võiks selle 24 tunniga lõpetada, seda ma ei usu," ütles Vseviov.

"Ma arvan, et see päris nii lihtne ei ole. Ma usun, et ükski Ameerika president ei taha olla see, kes sõdu kaotab. Ma olen kindel, et ka Donald Trump tahab olla võitja. On selge, et ta tahab näha Euroopal suuremat koorma kandmist, nii selle sõja kui omaenda julgeoleku osas. Aga milline saab olema see praktiline poliitika ja millised need konkreetsed sammud, mida ta astuma hakkab, saame me nägema," lausus Vseviov.

Vseviovi sõnul on Euroopas suund õige, ent sammud oma julgeoleku suurendamiseks peavad olema kiiremad.

Saatejuht Liisu Lass küsis, kui tõenäoline on, et Trump hakkab sellist kauplemist tegema, et kui Euroopa riigid ei panusta julgeolekusse, siis Ameerika vähendab oma kohalolekut siin.

"See ei ole ju mingi uus või meie enda poolt välja mõeldud sõnum. See on tulnud üle tema huulte tema esimesel presidendiperioodil ja nüüd ka valimiskampaanias. See ei ole ähvardus. Ja see tegelikult ei ole ka midagi, mis oleks ainuomane Trumpile. Sellest, et Euroopa peab kandma koormat, mis oleks võrdne ja õiglane, on rääkinud kõik Ameerika presidendid viimastel aastakümnetel. Nii, et siin ei ole midagi uut. Trump ütleb seda kõike välja talle omases otsekoheses stiilis," vastas Vseviov.

"Aga mulle ei meeldi enam kuulda neid jutte sellest, kuidas nüüd peab Euroopa hakkama ärkama ja see on nüüd meile äratuskell ja nüüd me peame alles mõistma. Ammu oleks pidanud mõista. Ja ma arvan, et väga paljud tegelikult on mõistnud, kui vaadata, millised on Euroopa kaitsekulud täna ja võrrelda seda nelja-viie aasta taguse ajaga. Muutus on olnud märgatav. Aga nagu muudeski valdkondades, suund on õige, tempo on vale. Kiiremini tuleb tegutseda. Ja Eestit siin veenma ei pea. Euroopa peab suutma omal kahel jalal, nii oma julgeolekus kui ka oma geopoliitiliste huvide realiseerimises näiteks kaubanduses ja majanduses," rääkis Vseviov.

Vseviov rääkis, et välisministeerium on alustanud juba ka kontakte võimaliku Trumpi meeskonnaga.

Donald Trump astub ametisse 20. jaanuaril.