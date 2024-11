Putin õnnitles Trumpi ja väljendas valmisolekut kõnelusteks

Venemaa president Vladimir Putin õnnitles neljapäeval Donald Trumpi USA valimiste võidu puhul ning ütles, et Moskva on temaga dialoogiks valmis.

Oma esimeses avalikus sõnavõtus pärast Trumpi võitu kiitis Putin Trumpi käitumist atentaadi ajal ja õnnitles teda valimisvõidu puhul.

"Ta käitus minu arvates väga korrektselt, julgelt, nagu tõeline mees," kommenteeris Putin Trumpi käitumist valimisürituse ajal toimunud mõrvakatse ajal. "Kasutan võimalust õnnitleda teda valimise puhul," lisas ta.

Putin märkis, et Trumpi ütlused valimiskampaania ajal nii Ukraina kui ka Venemaaga suhete taastamise kohta väärivad tähelepanu. "See, mida räägiti soovist taastada suhted Venemaaga, lõpetada Ukraina kriis, väärib minu arvates vähemalt tähelepanu," sõnas ta.

Trump ütles kampaania ajal, et suudab valituks osutumisel lõpetada Ukraina sõja 24 tunni jooksul, kuid pole avaldanud üksikasju, kuidas ta seda teha kavatseb.

"Ma ei tea, mis nüüd juhtuma hakkab. Mul pole õrna aimugi," sõnas Putin.

Putin ütles, et kui Trump soovib temaga kohtuda, siis on ta aruteludeks valmis.

Venemaa ja Trump on korduvalt eitanud lääne meedia väiteid, et Trump oli omamoodi Venemaa mõjuagent. Venemaa ametnike sõnul oli Trump oma esimesel ametiajal Venemaa suhtes karm. Samuti on mõlemad pooled eitanud, et Venemaa mõjutas USA 2016. aasta presidendivalimisi, mille Trump võitis.