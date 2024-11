Kohus lõpetas Wendre eksjuhtide kriminaalasja oportuniteediga

Tekstiilitootja Wendre endisi juhte süüdistati selles, et nad kasutasid ära Wendre ärisaladust ja võtsid osa kliente üle uude, Wendrega sarnast toodangut valmistavasse ettevõttesse. See Viljandimaal tegutsev ettevõte kannab praegu nime Paragon Sleep.

Prokurör leidis, et viis aastat kestnud kriminaalasi tuleks lõpetada oportuniteediga. Kohus rahuldas reede pärastlõunal selle taotluse.

"Kui kolm aastat tagasi samas olukorras olin ma täiesti veendunud, et selles asjas ma kunagi oportuniteeti ei tee, siis kahjuks, nagu ka kohus kohtuistungil rõhutas, on menetlusaeg lihtsalt läinud objektiivsetel põhjustel pikemaks, kui esialgselt oli oodatud. Vahepeal oli Covid, kus oli menetlustoimingute tegemine häiritud, menetlejad olid haiged, objektiivsetel põhjustel vahetus ka menetleja," lausus ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo.

Kohus leidis, et avalik huvi asja vastu on pika menetlusaja tõttu vähenenud. Ka leidis kohus, et kuigi teod tõendati ära, ei olnud need nii suuremahulised, kui esialgu tundus. Samuti toodi välja, et süüdistatavad on asunud Wendrele kahju hüvitama ja nad pole pannud toime rohkem rikkumisi.

Süüdistatavad end menetluse jooksul süüdi ei tunnistanud.

"Nad on olnud terve menetluse jooksul ja minu hinnangul täiesti põhjendatult seisukohal, et nad ei ole toime pannud neile ette heidetud tegusid ja nad ei ole süüdi. See, miks nad otsustasid nõustuda oportuniteediga, oli pragmaatilistel kaalutlustel – see menetlus on kestnud viis aastat, see on olnud nende jaoks väga kurnav ja see oleks olnud veel väga pikk kohtumenetlus edasi. Arvestades seda, et asjas ei tulnud süüdimõistvat kohtuotsust ja inimesed saavad pärast kõiki neid pikki aastaid enda eluga edasi minna ja mitte kulutada kohtuuksi, siis see oli kindlasti väga mõistlik tulemus," rääkis süüdistatavate kaitsja Oliver Nääs.

Kuigi Wendre esitas kriminaalmenetluse ajal tsiviilhagi, mille suurus oli esialgu ligi 2,8 miljonit eurot, lepiti reedel kokku, et kahju hüvitatakse 95 000 eurot. Samuti tuleb süüdistatavatel riigile rahalise kohustusena tasuda üle 40 000 euro ja maksta kannatanu menetluskulud. Kannatanu aga tulemusega rahule ei jäänud.

"Kindlasti pidi pikale veninud asi saama lahenduse, seda oli oodata. Kahetsusväärne on see, et see kõik juhtus mõistliku menetluse aja möödumise lävel olles, mis ilmestab väga selgelt seda, et Eesti majanduskeskkonnas toimunud tegusid ikkagi ei menetleta piisavalt kiiresti ja ei ole ressurssi selle jaoks," lausus kannatanu kaitsja Steven-Hristo Evestus.

Evestuse sõnul pole Wendre veel otsustanud, kas läheb tsiviilkohtu kaudu täiendavalt kahju välja nõudma.