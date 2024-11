Peipsiääre valla purgipeol sai kohalikke hoidiseid maitsta

Alatskivi lossi sõiduhobuste tall täitus kõige hea ja paremaga alustades traditsioonilisest peipsi sibulast kuni põnevate keediste ja salatiteni.

"Kõige paremini lähevad tomatid. Kapsasalat – see on meil Kallaste külast saadud retsept. Kui ma pidasin kõrtsi, siis see oli seal väga popp ja siis magushapu koha, mille ma mõtlesin ise välja – kõik käivad Aasias ja meeldib magushapu kaste, aga ma mõtlesin seda teha koha kalaga ja see on meil ka väga popp," rääkis üritusel osalenud Aigne.

"Meil on siin valikus enamus kõik seened, aga on ka kõrvitsat. Hästi popp on kõrvitsa-tšilli moos, mis on mahe, hea juustuga võtta," kirjeldas Kristina.

Küsimusele, kust ta oma hoidiste jaoks inspiratsiooni saab, vastas Kristina: "Ei teagi, eks siin TikTokis on nüüd kõvasti igasuguseid, aga võibolla kõige rohkem, kuidas ma ütlen – Ukraina, Venemaa, seal moodustab seen suure osa toidulauast, sealt on uskumatuid asju, mida nad võivad kokku keerata."

Head ja paremat leidsid purgipeolt ka külastajad.

Külastaja Liia ütles, et ostis koha ja veini. "See koha on väga huvitava retseptiga," lisas ta. Tema sõnul lubas müüja anda ka retsepti, aga praegu ta veel ei ole seda saanud.

Sibulatee võrgustiku eestvedaja Liis Lainemäe sõnul on purgipeo eesmärk tuua inimesed hallil madalhooajal maale ja aidata ka kohalikel oma tehtud hoidiseid pakkuda. Hoidiste valmistamist võib Lainemäe sõnul pidada kohalike jaoks oluliseks ja nii saavadki lisaks pererahvale nendest sageli ka teised osa.

Peol hoidiseid müünud Kristina ütles, et valmistas sel aastal kokku umbes 600 purki hoidiseid, aga eelmine aasta oli ainult seeni 660 purki. Tema naabrinaine aga tegi ainüksi seeni 1100 purki.

"Hoidiseid tehakse siin piirkonnas päris palju. Kui ma vaatan ikkagi ringi ütleme seal Varnjast Kolkjani, mis on sibulatee süda, siis seal on augustist hooaja lõpuni ikkagi näha, et pea iga maja juures lisaks sibulatele müüakse ka mingisuguseid hoidiseid,"ütles Sibulatee võrgustiku eestvedaja Liis Lainemäe.