Saksa valimised võivad toimuda juba enne veebruari

Sellega andis Saksa sotsiaaldemokraatide juht Scholz järele teiste parteide nõudmistele, kes tahavad lagunenud valitsuskoalitsiooni umbusaldamist juba enne aastavahetust. Seni oli Scholz plaaninud hääletuse läbiviimist parlamendis alles jaanuaris.

Kui kõik on sellega nõus, ei ole see minu jaoks mure, ütles Scholz Saksa ringhäälingule ARD.

"Ma ei klammerdu oma ametikoha külge. See pole minu jaoks üldse probleem korraldada usaldushääletus enne jõule," kinnitas ta.

Umbusaldushääletust on vaja enne seda kui valimised saavad toimuda. Selle varasemaks toomist on nõudnud mitmed Saksa poliitikud sealhulgas Scholzi koalitsioonikaaslased. Näiteks roheliste erakonnast parlamendi saadik Anton Hofreiter ütles Saksa ajalehelele Bild, et see, mida liidukantsler on praegu pakkunud, ei ole hea mõte. Parem oleks umbusaldushääletus teha detsembris, nii, et kõik oleks selge enne jõule ja uut aastat, märkis ta.

Ka suurima opositsioonipartei, Saksa kristlike demokraatide (CDU) juht Friedrich Merz on nõudnud varasemaid valimisi. Scholz tõrjus pühapäeval Merzi süüdistusi, et püüab võimu viimase hetkeni enda käes hoida.

Saksa ametnikud on hoiatanud, et valimiste korraldamine kuu varem jaanuaris võib tähendada nii logistilisi kui seaduslike muresid.

Euroopa suurima majandusega riik on sattunud valitsuskriisi, kui Scholzi valitsus lagunes eelmisel nädalal pärast liberaalse partei Vabad Demokraadid lahkumist koalitsioonist. Lagunemise põhjuseks olid erimeelsused selle üle, kui palju peaks riik panustama majanduse elavdamiseks ning Ukraina toetamisele.